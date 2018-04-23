Соцсети: когда рейтинги близки к нулю, нужна война... хоть и религиозная

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Единой церкви быть — процесс запущен. Об этом сообщил сам президент Украины Петр Порошенко. По его словам Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Однако близкий ко Вселенскому патриархату источник пояснил РИА Новости, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

Согласно заявлению пресс-службы митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, УПЦ всегда выступала и выступает за восстановление церковного единства, но озвученный властями способ достижения единства не соответствует каноническому праву и противоречит законодательству Украины. В свою очередь представитель УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич считает, что Вселенский патриархат не сделает ничего такого, что нарушило бы единство православия, а верующие в Украине могут быть спокойны. Однако в украинский сегмент соцсетей "церковная инициатива" Порошенко внесла только смуту.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook