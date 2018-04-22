Порошенко объявил о начале предоставления автокефалии УПЦ

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Об этом в воскресенье сообщил в своем аккаунте в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

Во вторник, 17 апреля, президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

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"Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение от президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине Постановление Верховной Рады в его поддержку, а также соответствующие обращения иерархов Украинских православных церквей", — говорится в сообщении.

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В Украине действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).