В "Народном фронте" заявили о последствиях автокефалии для УПЦ МП

КИЕВ, 19 пр — РИА Новости Украина. Если Константинопольский патриархат предоставит украинской православной церкви статус автокефалии, в стране де-факто может действовать сразу две канонические церкви, заявил президент Украинской ассоциации религиозной свободы, народный депутат от фракции "Народный фронт" Виктор Еленский.

Во вторник, 17 апреля, президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно автокефалии православной церкви в Украине, а также призывает Верховную Раду поддержать его инициативу.

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"Этот вопрос должен быть решен в ближайшее время на Синоде Константинопольского патриархата, который состоится в мае", — сообщил нардеп в комментарии "Обозревателю".

Говоря об условиях принятия такого решения, он отметил, что "для этого требуется обращение церковных иерархов и обращения власти".

"Церковные иерархи — Киевский патриархат и Украинская православная автокефальная церковь такие обращения направили. Президент свое обращение также подготовил и отправил. Он также обратился к лидерам фракций, чтобы и парламент еще раз подтвердил свою волю", — пояснил Еленский.

Также нардеп высказался и о действиях УПЦ Московского патриархата: "Если захочет, он присоединится, а если не захочет, не будет присоединяться. Если не присоединится, то в Украине будет две юрисдикции, две канонические церкви: одна будет автокефальная, и еще одна — в юрисдикции Московского патриархата".

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В связи с этим парламентарий предположил, что "на территории одной страны должна быть одна церковь, но в условиях, когда Московский патриархат не хочет решать проблему миллионов украинцев, держит их за оградой, Вселенский патриарх вмешивается в эту ситуацию".

Накануне сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел многочасовую встречу с предстоятелем Украинской православной церкви (УПЦ МП), митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием.