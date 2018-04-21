Василий Стоякин, обозреватель

Президент начал несколько неожиданно – "Христос воскрес". Вообще, Пасха уже прошла… Но, может, президенту об этом только что сообщили, мало ли.

Начал президент с рассказа о том, что обращение к Вселенскому Патриарху с просьбой дать томос на автокефалию Украинской Православной Церкви, появилось не просто так – президент над этим вопросом давно работает. Правда, заявление о том, что вмешательство в религиозный вопрос было приоритетом предвыборной программы Порошенко, рассчитано на людей, которые не умеют пользоваться интернетом. Специально полюбопытствовал – в предвыборной программе Порошенко нет ни слова о церкви.

Появление инициативы было связано с очередной встречей с Патриархом, в ходе которой Петр Алексеевич "наконец почувствовал, что настало уже время разрезать эту дипломатическую тишину быстрыми, конкретными шагами".

"Разрезать тишину шагами" — безусловный литературный шедевр. Поэты Серебряного века плачут серной кислотой… Я бы себе такого и представить не смог. Гораздо важнее другое – что же все же случилось с Порошенко во время беседы? Слово "відчути" в украинском языке многозначное. Первое значение, в соответствии с академическим толковым словарем, "воспринимать органами чувств". Но если бы президент услышал нечто конкретное, то он бы не стал прибегать к иносказаниям. Так что "почувствовал", в данном случае, скорее "воспринимать интуицией" (тот же словарь). В общем, президенту показалось, но он, вместо перекреститься, побежал строчить обращение к Патриарху.

По убеждению президента, томос станет "актом (…) восстановления исторической справедливости. Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры, и уже потом мы поделились с тем залесьем, где древние киевские князья очень опрометчиво основали Москву".

В этой исторически-богословской каше трудно разобраться.

Очевидно, президент считает несправедливым то, что Православная Церковь в Украине связана с Московским, а не с Константинопольским Патриархатом. Или то, что раскольники в мировом православии не признаны? Или отсутствие автокефалии? Или все вместе?

С исторической точки зрения не так все:

— свет христианской веры пролился на нашу землю отнюдь не из Константинополя, а из Вифлеема и Иерусалима;

— христианство Св. Владимир принимал не в Царьграде, а в Херсонесе;

— "Залесье" получило христианство сразу – тот же Владимир был основан Св. Владимиром, да и Новгород был крещен лишь слегка позже Киева (это не говоря о том, что тогда все это было одно государство и юридически крещение Киева означало и крещение Залесья тоже);

— Москву "основал" (там речь шла не об основании, а о первом летописном упоминании) ростово-суздальский князь Юрий Долгорукий, который киевским стал позже (кстати, в современной украинской историографии воцарение Долгорукого в Киеве вчитается чуть ли не актом российско-украинской войны).

Что даст томос?

Во-первых, он "укрепит межконфессиональный мир" (националисты уже оживились – президент разрешил бить православных!).

Во-вторых, "усилит права и свободы граждан, которые будут, наконец, едиными и перестанут делиться на, якобы, канонических и неканонических".

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Тут, вообще, вопрос не к Церкви, а к государству. Разве у нас государство делит граждан по признаку каноничности? Официально – нет. И все религиозные организации зарегистрированы одинаково, не взирая на их сложные отношения между собой. Первый раз слышу, что государству, для исполнения его функций, непременно нужен томос Патриарха.

А вот указание на "якобы канонических" наглядно показывает, что президенту чисто религиозные вопросы глубоко параллельны. Что до возвращения раскольников к Православию, то путь этот идет не через автокефалию, а через покаяние…

В-третьих, томос "укрепит нашу независимость, он удалит рудименты того политического проекта, который называется "русским миром".

Теперь я знаю, как был оккупирован Крым – томоса не было. Без него никак…

Продолжая уговаривать депутатов, президент напомнил о принципе следования структуры церкви "гражданским и земельным распределениям" (тут нельзя говорить об обязательном принципе, хотя обычай действительно существует) и, наконец, заявил, что "Украина, как независимое государство (…), не просто имеет право, она обязана конституировать такую церковь и обеспечить ее признание со стороны всего мирового Православия".

Что украинское государство может и должно записано в Конституции. Ч. 3 Ст. 35 гласит: "Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства". И уж тем более не может украинское государство вмешиваться в дела церквей, находящихся за его пределами, уговаривая их признать свою собственную поделку.

Впрочем, о чем это я? Президент дальше прямо заявил: "автокефалию предоставляют не столько конкретной церкви, сколько автокефалию предоставляют стране. (…) Тут не только религия – тут геополитика. И для меня это дело (…) такого же веса, как полученные безвиз, Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, как наша общая с вами борьба за членство в Евросоюзе и членство в НАТО". Ну и, естественно, сопротивление "гибридной агрессии", в которой "Кремль рассматривает российскую церковь как один из ключевых инструментов влияния на Украину".

В конце выступления он окончательно все запутал, пообещав, что:

— "Единая Православная Поместная Церковь не станет государственной". Ну, это смотря в каком смысле. Церковь, созданная усилиями государства, фактически будет государственной организацией. А обязательной она, конечно, не станет – побоится Порошенко обидеть Парубия, Турчинова и Джемилева.

— "Все верующие имеют право выбирать себе конкретный храм". Вот что это как не призыв к захватам церквей?

— "Кто захочет остаться в той церкви, которая сохранит единство с Русской Православной Церковью, тоже сохраняют за собой это гарантированное право собственного выбора". Обратите внимание на этот изящный намек: православные имеют право выбора, но они должны помнить и о последствиях в виде признания их агентами "русского мира", осуществляющими влияние на Украину…

— Ну и, конечно, никакого насилия – автокефалия все расставит по своим местам.

Уже после успешного голосования президент еще раз обратился к депутатам – с благодарностью. Тут он закрепил описанное ранее представление о свободе совести в Украине: "государство не имеет права и не должно вмешиваться в церковные дела, в том числе, или даже больше, иностранное государство не имеет права вмешиваться в церковные дела Украины. (…) Если Москва провозглашает Украину своей канонической территорией, то разве это не посягательство на территориальную целостность Украины"?

В общем, государство не имеет права, но если ему показалось, что вмешивается иностранное государство, то ему надо дать отпор. Кстати, а что он там раньше говорил насчет обязанности государства создать нужную ему церковь?

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И странно, почему президента не интересует вопрос Ватикана, который тоже считает Украину своей канонической территорией? Ах, да – Ватикан ведь не "государство-агрессор". Ну, так ведь Московская Патриархия вообще не государство…

Выводы

Я не знаю, как сложатся отношения между украинскими властями и Вселенским Патриархом. Но тут надо понимать три момента.

Во-первых, в вопросе автокефалии религия и права человека совершенно не при чем. Порошенко действует как политик, для него церковь и религия – только инструменты осуществления политики.

Во-вторых, политика Порошенко – антироссийская, а Православную Церковь он рассматривает как "гибридное оружие Кремля". Поэтому курс на уничтожение Православной Церкви будет продолжен.

В-третьих, генеральная линия политики Порошенко – евроинтеграция. Поскольку Европа только в небольшой степени входит в ареал православного мира, надо понимать, что на автокефалии он не остановится. Не надо забывать, что в Украине две "национальные" церкви – православная и греко-католическая…

Из позитивного – зная политическую манеру Порошенко, можно ожидать, что он воздержится от массового государственного насилия по отношению к верующим и священникам.

P.S.: Мэм "УПЦ ПП" раскрывает просто необъятные просторы для трактовки намерений Петр Алексеевича.