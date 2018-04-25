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    "Византийская дипломатия". Что на самом деле сказал Константинополь Киеву

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (80)

    (обновлено: )1323181
    Вселенский патриархат устал от украинских "церковно-политических интриг", считает публицист Александр Чаусов. Создание автокефалии УПЦ может породить серьезные проблемы: на власть и каноничность начнут претендовать разные расколы и псевдоправославные толки.
    Священник православной церкви. Архивное фото
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    "Церковь Порошенко": выборы, геополитика, популизм

    На очередной запрос Украины о том, чтобы организовать свою "маленькую, независимую, но каноничную Церковь", Вселенский патриархат все же дал официальный ответ. И уже многие на эту тему возбудились, говоря о том, что Порошенко прогнул-таки Константинополь и что теперь Украинской церкви Московского патриархата будет "очень сложно", пишет кандидат исторических наук, публицист Александр Чаусов

    Кстати, и сам Петр Алексеевич пишет о том, что "дело сдвинулось": "Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви". 

    И уже активно оговаривается на тему того, что эта "единая и поместная" не будет государственной и свободу вероисповедания в Украине никто не отменял. Как будто эта структура уже фактически появилась на территории страны. 

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    Впрочем, тут стоит вспомнить, что аналогичные просьбы и прочие политические шаги для создания "своей церкви" в Украине предпринимались с девяностых годов прошлого века. И первый президент Украины Леонид Кравчук что-то пытался устроить с митрополитом Филаретом и его последователями (т.н. Киевский патриархат), и Виктор Ющенко, обязанный своим президентством "цветной революции".

    Порошенко в этом плане "рекордсмен". Нынешнее обращение к Вселенскому патриархату для него уже третье или четвертое по счету. 

    Кстати, в 2017 году, после очередной попытки "договориться" с Константинопольским патриархом Варфоломеем, тот ответил уже довольно резко в том духе, что "государство не должно вмешиваться в церковные вопросы и межцерковный диалог". Как минимум тогда об этом сообщил один из украинских политиков. И, как показало время, информация эта оказалась соответствующей действительности.

    Но это было в прошлом году, а что происходит сейчас?

    Петр Порошенко в прямом эфире. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ICTV
    Порошенко об автокефалии: зачем нужна и почему именно сейчас

    Сейчас официальный ответ Вселенского патриархата звучит так:

    "Вселенский патриархат… рассмотрел вопрос о церковной ситуации в Украине, как это было и на предыдущих синодах, принял запрос о предоставлении автокефалии от части священнослужителей и политических деятелей, представляющих несколько миллионов православных украинцев… Решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации". 

    Тут есть сразу несколько стилистических моментов, на которые следует обратить внимание и перевести с языка "византийской дипломатии" на русский.

    Упоминание о том, что были и "предыдущие обращения" и "синод рассматривал" – это не просто протокольный оборот. Это намек на то, что "как же вы надоели!". Отсылка к тем самым предыдущим попыткам Украины и к ответам Фанара на все эти запросы о "независимой украинской церкви".

    А украинские власти, помнится, в своих обращениях "докопались" аж до 1686 года и перехода Киевской митрополии от Константинополя к Москве.

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    И про то, что фактически это обращение Рады нанесло еще и оскорбление Константинополю, – это отдельная и грустная история. Если говорить коротко, то запрос Рады был построен на том, что Киевскую митрополию "передали" Русской церкви за взятку, а точнее, за серию взяток Константинополю.

    Собственно, некоторые украинские патриоты от христианства так и говорят: "продали Москве за соболя". Ну а Вселенская церковь, в свою очередь, крайне трепетно относится к репутации честнейшей, древнейшей и имеющей право "судить и вершить". 

    Такое право достигается в том числе и репутацией. А тут приехали какие-то непонятные люди и фактически говорят о том, что в Константинопольской церкви на уровне вселенских патриархов процветала дикая коррупция. В общем, и здесь ответ Константинополя на все эти притязания был вполне очевиден.  

    Второй важный момент в этой истории – это решение о тесном общении с другими сестринскими Церквями. То есть, в первую очередь, с Русской православной церковью. Ну и, естественно, с представителями Украинской церкви Московского патриархата. Потому что они тут практически "главные фигуранты дела". А с православной точки зрения, УПЦ МП – это единственная каноничная Православная церковь на территории Украины. 

    И понятно, что в рамках такого обсуждения ответ и РПЦ, и УПЦ МП будет немного предсказуем. И прямо противоположен тому, что так бодро у себя на странице в социальной сети анонсирует Петр Порошенко.

    Купол храма
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Автокефалия и "правые" радикалы. К церковным погромам готовы?

    В Московской патриархии оценку всем этим инициативам Украины и ответу патриарха Варфоломея дал глава ОВЦС МП митрополит Иларион (Алфеев).

    По его словам, "патриарх Константинопольский Варфоломей не может поддержать создание независимой церкви в Украине. Патриарх Варфоломей неоднократно заявлял, что считает митрополита Онуфрия единственным каноническим главой Православной церкви в Украине". 

    Кстати, и в УПЦ МП уже прокомментировали ответ Вселенского патриархата. Так, протоиерей Николай Данилевич, будучи официальным представителем Украинской церкви, заявил: "Константинопольский патриархат, который является ответственным за общецерковное православное единство, не сделает ничего такого, что бы этому единству помешало".

    Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий был еще более категоричен и отметил, что "в соответствии со статьей 35 конституции Украины, Церковь отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни Церковь решает самостоятельно. Украинская православная церковь, которая имеет каноническую связь со Вселенским православием, не обращалась к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной церкви на Украине и не уполномочивала на это ни президента, ни депутатов Верховной рады Украины. В связи с этим упомянутые инициативы являются превышением власти, а также вмешательством в церковные дела".

    Для стороннего наблюдателя возникает вполне логичный вопрос: а почему, собственно, той самой автокефалии, то есть полной независимости от РПЦ, так противится УПЦ МП? Противится, кстати, еще с девяностых годов, когда такая тема также поднималась.

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    А потому, что есть подозрения, что очень быстро такая "автокефальная церковь" станет, конечно, очень независимой от Москвы и настолько же зависимой от политиков в Киеве.

    Ну и если вспоминать все те же девяностые и период с 2014-го, то, как захватываются храмы УПЦ сторонниками "филаретовского раскола", то у такой "автокефальной Церкви" без возможности поддержки со стороны Москвы могут возникнуть весьма серьезные проблемы. Потому что тогда, в свою очередь, начнут претендовать на власть, традицию, апостольское преемство и прочую каноничность самые разные украинские расколы и псевдоправославные толки. 

    Они, в общем, и сейчас претендуют, но тягаться со статусом и значимостью УПЦ МП не могут. Особенно в контексте поддержки Московской патриархией Украинской каноничной церкви.

    Более того, есть версия, что в эту самую "автокефальную и независимую украинскую Церковь" именно украинские власти и начнут пропихивать самых разных раскольников на ключевые места.

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    Ну, если посмотреть на то, как уже много лет украинские политические элиты заигрывают с "филаретовцами", то такой вывод очень даже напрашивается. А потому вполне естественно, что и в Украинской православной церкви таких изменений не хотят.

    По большому счету, не хочет ввязываться в эту историю и Константинополь. Потому что Украина – это такая территория, с которой вообще мало кто хочет связываться. Ну и вопросы разделения УПЦ и РПЦ явно не в сфере ведения Фанара. Но этот вопрос Киевом постоянно навязывается именно Вселенскому патриарху Варфоломею.

    В итоге, видимо, в Фанаре решили раз и навсегда расставить все точки над "ё". Скорее всего, действительно будет собрано некое совещание. И очевидно, что станет резолюцией этого совещания.

    А дальше Вселенский патриархат в случае дальнейших обращений официального Киева будет показывать на решение этого самого совещания и говорить что-то в духе: 

    "Ну вот тут вот так решил Соборный голос Церкви, извините, но ничем помочь не можем". Попросту чтобы избавить себя от головной боли в виде украинских "церковно-политических интриг". 

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. 

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