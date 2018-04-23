Куда девать "собрата" Филарета?

Павел Рудяков, эксперт

На еще только набирающем по-настоящему ход пути Петра Порошенко к автокефальной "Петровой церкви", о которой, по его собственным словам, "мечтали миллионы украинцев", и о которой вдруг опять вспомнил он сам, обозначился первый камень преткновения. Если принять в расчет всемирно-исторический, глобально-экуменический масштаб нового президентского проекта, то, может быть, стоило бы вести речь не о камне, а о всего-навсего небольшом камешке, но это уже, кому как нравится. Факт же заключается в том, что возникло первое препятствие. Кадровый вопрос! По логике вещей, раз первым от имени церквей свою поддержку "Обращения" президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении автокефального статусу некоей, существующей пока только в проекте "Единой Украинской православной церкви" передавал глава УПЦ Киевского патриархата Филарет, то ему и претендовать на звание будущего главы "ЕУПЦ", не так ли? Так, да не так. По информации сразу из нескольких источников американцы резко и категорически отвергли такой вариант. Внезапный визит Филарета к послу США в Украине Мэри Йованович в день, когда Рада готовилась поддержать "церковную петицию" (сутки спустя после встречи с Порошенко), только подтвердил, что "американский" след во всей истории присутствует, и что главный по КП осознает его – следа – принципиальную важность.

Остался ли главный после, естественно, президента поборник автокефалии доволен разговором с главным зарубежным дипломатом в Киеве, пока неизвестно. Имея, однако, в виду позицию американцев в этом вопросе, следует полагать, что тут возможны варианты, причем, самые разные. Не исключая даже того, который может при определенных условиях предполагать скорый отказ Филарета от участия в проекте. Прямой ли, демонстративный или косвенный, путем отхода в сторону и предоставления пальмы первенства в дальнейших действиях в этом направлении от имени УПЦ КП кому-то из епископов, это не суть важно. Странным и невозможным такое развитие событий кажется только на первый взгляд. Отозвал же в конце прошлого года "собрат Филарет" свою подпись под письмом в адрес Синода РПЦ и Патриарха Кирилла с предложением возобновления диалога между Москвой и Киевом в церковной сфере? Отозвал. Как только сообразил с чьей-то не заставившей себя долго ждать помощью, что авторство письма может принести ему больше вреда, чем пользы, тут же отозвал. Единожды солгавши, кто тебе поверит? Только тот, кому это очень-очень нужно. И кто уверен в том, что прочно удерживает в своих руках ключи от новой лжи.

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Кстати сказать, в Администрации президента этот эпизод биографии Филарета восприняли на удивление спокойно и благодушно. Пару дней назад один из высокопоставленных чинов этого ведомства в эфире одного из телеканалов без тени смущения заявил, что на обращение Филарета к РПЦ и ее предстоятелю "не было дано никакого ответа", и это, дескать, послужило дополнительным толчком обратиться к Варфоломею по поводу автокефалии. Такую причудливую вычурность в мыслях и словах даже в наших нынешних условиях полнейшего разгула словоблудия надо еще поискать! Ответ был. Ответ вполне положительный и конкретный. В РПЦ создали специальную комиссию для ведения диалога с УПЦ КП по тем вопросам, на которые обратил внимание "собрат Филарет" в своем письме. А вот ответного шага со стороны КП, увы, не последовало. Контакт оборвался, так по-настоящему и не успев установиться. Неужели Филарет сразу же засел за составление текста "Обращения" к Варфоломею? Все может быть, но верится с трудом.

Картинка нашей жизни во всех ее проявлениях, предлагаемая нашей властью на "экспорт", все сильнее, все разительнее отличается от реального состояния, в котором эту жизнь проживает большинство населения страны.

Чего стоит одна история с реформами, за проведение которых Порошенко и вся властная компания срывают на Западе все новые и новые аплодисменты, в то время, когда украинцам то, что именуется "реформами", приносит все новые и новые тяготы, заботы, унижения и разочарования? Автокефальная эпопея, запущенная в оборот президентом и его окружением, полностью укладывается в "экспортную" схему. Предложенная патриарху Варфоломею модель решения проблемы объединения украинского Православия со всей очевидностью рассчитана на внешнее потребление. Ради, если можно так выразиться, красного словца в ней опущен целый ряд важнейших моментов, без учета которых никакое объединение просто невозможно. Не вдаваясь в детали, приведу один пример: Киев просит Вселенского Патриарха даровать автокефалию "Единой Украинской Православной Церкви". При этом, во-первых, в состав "единой" не включается УПЦ – единственная каноническая православная церковь в Украине, во-вторых, отсутствует база для разговоров о единстве даже церковных общин, относящихся к УПЦ КП и УАПЦ.

Представители Филарета и Макария, как известно, достаточно долго и настойчиво вели переговоры об объединении, но, в конце концов, так и не договорились и к окончательному решению не пришли. Переговоры были прерваны, объединение не состоялось. Многие у нас обратили внимание, что даже свою поддержку "Обращению" президента к Вселенскому Патриарху главы КП и УАПЦ передавали не совместно, а по отдельности. Так что, если (или когда?) вопрос о том, куда девать Филарета, будет решен, и кадровое обеспечение автокефального проекта Киева приобретет определенность, на повестку дня встанет другая проблема, еще более серьезная и сложная. Как объединить КП и УАПЦ не на словах, а на деле?