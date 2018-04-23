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    Порошенко спрогнозировал, что ждет прихожан УПЦ МП после автокефалии

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (73)

    (обновлено: )40714
    По словам главы государства, никто не имеет права запрещать украинцам посещать храмы УПЦ МП. В то же время он уверен, что "решение о получении Украинской православной церкви на автокефалию вызовет огромный национальный подъем национального духа".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Никто не запретит украинцам посещать церкви Московского патриархата в случае создания в стране единой поместной автокефальной церкви, заявил президент Петр Порошенко.

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    Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

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    Отметим, близкий ко Вселенскому патриархату источник пояснил РИА Новости, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

    "Если кто-то хочет посещать церковь, центр которой находится за пределами нашего государства (в Москве), — это их право. И никто не имеет права указующим перстом запрещать посещать. Но я абсолютно уверен, что решение о получении Украинской православной церкви на автокефалию вызовет огромный национальный подъем национального духа", — сказал Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

    Он также отметил, что в Украине была и будет гарантирована свобода совести.

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    В Украине действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

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