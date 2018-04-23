Порошенко спрогнозировал, что ждет прихожан УПЦ МП после автокефалии

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Никто не запретит украинцам посещать церкви Московского патриархата в случае создания в стране единой поместной автокефальной церкви, заявил президент Петр Порошенко.

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Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

Отметим, близкий ко Вселенскому патриархату источник пояснил РИА Новости, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

"Если кто-то хочет посещать церковь, центр которой находится за пределами нашего государства (в Москве), — это их право. И никто не имеет права указующим перстом запрещать посещать. Но я абсолютно уверен, что решение о получении Украинской православной церкви на автокефалию вызовет огромный национальный подъем национального духа", — сказал Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Он также отметил, что в Украине была и будет гарантирована свобода совести.

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В Украине действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).