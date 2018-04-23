наверх
23.04.201823:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.18- 0.05
  • EUR32.22- 0.25
Рубрики
Ещё
    Видео

    Порошенко об украинской автокефалии

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (71)

    (обновлено: )6401
    По словам главы государства, всего лишь одна политическая сила в парламенте не поддержала обращение к Вселенскому патриарху, "оказавшись такой себе "пятой колонной"".
    Канал на Youtube Телеканал ICTV

    Президент Петр Порошенко заявил, что еще до своего президентства выступал за украинскую автокефалию. В прямом эфире телеканала ICTV глава государства поделился своим видением пути к поместной УПЦ.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
    "Церковь Порошенко": выборы, геополитика, популизм

    "Армия защищает украинскую землю, язык защищает украинское сердце, церковь защищает украинскую душу. Это есть три составляющих элемента, и здесь мы не должны никому ничего отдавать", — сказал Порошенко в программе "Свобода слова". 

    Он также заявил, что всего лишь одна политическая сила в парламенте не поддержала обращение к Вселенскому патриарху, "оказавшись такой себе "пятой колонной". Вероятно, Петр Порошенко имел в виду фракцию "Оппозиционного блока". 

    Читайте также: Навстречу выборам! Церковь — ничто, пиар — все

    Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

    В Украине действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Петр Порошенко в прямом эфире. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии