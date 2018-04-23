Порошенко об украинской автокефалии

Президент Петр Порошенко заявил, что еще до своего президентства выступал за украинскую автокефалию. В прямом эфире телеканала ICTV глава государства поделился своим видением пути к поместной УПЦ.

"Армия защищает украинскую землю, язык защищает украинское сердце, церковь защищает украинскую душу. Это есть три составляющих элемента, и здесь мы не должны никому ничего отдавать", — сказал Порошенко в программе "Свобода слова".

Он также заявил, что всего лишь одна политическая сила в парламенте не поддержала обращение к Вселенскому патриарху, "оказавшись такой себе "пятой колонной". Вероятно, Петр Порошенко имел в виду фракцию "Оппозиционного блока".

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Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

В Украине действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).