Порошенко не исключает, что патриарх Кирилл поддержит автокефалию УПЦ

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко надеется что патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержит создание единой украинской поместной православной церкви.

Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

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"Хочу подчеркнуть, что идеальным вариантом для меня был бы тот факт, чтобы вместе с патриархом Константинопольским Варфоломеем подтвердили этот томос (указ), эту автокефалию все православные церкви, включая российского патриарха. Это, на мой взгляд, единственный способ, чтобы хоть как-то отмыться от тех грехов, которые сделаны на территории Украины российскими военными, российскими пропагандистками и иногда российскими священниками. Верю ли я что это возможно? Бог творит чудеса, и я этого не исключаю", — сказал Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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Порошенко ранее заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат сообщил, что вместе с другими православными церквами изучит запрос "церковных и политических деятелей" Украины о предоставлении автокефалии Украинской церкви. В то же время близкий ко Вселенскому патриархату источник пояснил РИА Новости, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.