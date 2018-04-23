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    В УПЦ объяснили действия Вселенского патриарха по автокефалии Порошенко

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (64)

    (обновлено: )208
    По словам представителя УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича, "Вселенский патриархат решил в связи с последними намерениями УПЦ обсудить этот вопрос с другими православными церквами с целью их информирования и согласования".
    Протоиерей Николай Данилевич
    Facebook Николая Данилевича

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич считает, что Вселенский патриархат не сделает ничего такого, что нарушило бы единство православия, а верующие в Украине могут быть спокойны.

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    Президент Петр Порошенко ранее в воскресенье заявил, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Близкий ко Вселенскому патриархату источник пояснил РИА Новости, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

    На свой странице на Facebook Данилевич написал, что Вселенский патриархат, который имеет ответственность за всеправославное единство, решил в связи с последними намерениями УПЦ обсудить этот вопрос с другими православными церквами с целью их информирования и согласования.

    "Константинопольский патриархат, который является ответственным за общеправославное единство, не сделает ничего такого, что бы этому единству помешало, и будет согласовывать вопрос украинской автокефалии со всеми Поместными православными церквами. Таким образом, верующим УПЦ можно быть спокойными", — добавил Данилевич.

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