Украинцы считают критической ситуацию в стране - опрос

КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Большинство украинцев считают ситуацию в стране критической или напряженной, 60% уверены, что нужны изменения, сообщил в пятницу на пресс-конференции директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, представляя результаты проведенного группой исследования.

"Преимущественное большинство считают ситуацию в государстве или критической, или напряженной. Фактически речь идет о том, что мысли наших граждан неспокойны", — сказал Антипович.

По его словам, 60% граждан Украины считают, что "государству нужны кардинальные изменения". "О том, (что) пусть все остается как есть, лишь бы не хуже, говорит каждый шестой, и примерно столько же говорят, что надо все вернуть, как было", — отметил Антипович.

Он заявил, что население Украины с оптимизмом смотрит в будущее. По словам Антиповича, около четверти опрошенных считает, что ситуация в их семье улучшится в будущем. При этом 37% респондентов не ожидают никаких изменений, а об ухудшении говорит 18% — это каждый шестой.

Ранее сообщалось, что 30% украинцев хотели бы покинуть страну.