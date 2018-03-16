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    Общество

    Украинцы считают критической ситуацию в стране - опрос

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    Преимущественное большинство считают ситуацию в государстве или критической, или напряженной. Фактически речь идет о том, что мысли наших граждан неспокойны.
    Флаг Украины
    Associated Press Evgeniy Maloletka

    КИЕВ, 16 мар – РИА Новости Украина. Большинство украинцев считают ситуацию в стране критической или напряженной, 60% уверены, что нужны изменения, сообщил в пятницу на пресс-конференции директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, представляя результаты проведенного группой исследования.

    "Преимущественное большинство считают ситуацию в государстве или критической, или напряженной. Фактически речь идет о том, что мысли наших граждан неспокойны", — сказал Антипович.

    По его словам, 60% граждан Украины считают, что "государству нужны кардинальные изменения". "О том, (что) пусть все остается как есть, лишь бы не хуже, говорит каждый шестой, и примерно столько же говорят, что надо все вернуть, как было", — отметил Антипович.

    Он заявил, что население Украины с оптимизмом смотрит в будущее. По словам Антиповича, около четверти опрошенных считает, что ситуация в их семье улучшится в будущем. При этом 37% респондентов не ожидают никаких изменений, а об ухудшении говорит 18% — это каждый шестой.

    Ранее сообщалось, что 30% украинцев хотели бы покинуть страну.

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