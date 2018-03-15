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    Общество

    Опрос: 30 процентов украинцев хотели бы покинуть страну

    (обновлено: )11940
    Согласно данных социологического исследования, 65% опрошенных украинцев отметили, что не хотят менять страну проживания. Однако 27 процентов граждан Украины обдумывают эмиграцию.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Почти треть населения Украины хотела бы эмигрировать из страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного социальной группой "Рейтинг".

    Флаг Украины и НАТО
    twitter.com/NATO
    По следам опроса. Выбор пути: аграрная сверх держава, НАТО, ЕС

    "Около 65% опрошенных украинцев отметили, что не хотят менять страну проживания, 27% респондентов сообщили, что обдумывают планы по эмиграции", — говорится в исследовании, опубликованном на сайте социологической группы.

    По данным исследования, чаще всего о желании переехать за границу высказывались молодые респонденты до 35 лет. Желание переехать в другую страну для проживания значительно выше среди тех респондентов, в семьях которых есть работающие за границей родственники.

    Половина опрошенных желаемой страной для проживания своих детей назвали Украину, четверть выбрали бы для своих детей страны Европейского Союза, 7% – США, 2% — Россию, 13% не смогли определиться с ответом на вопрос.

    Украину, как страну для проживания своих детей, чаще выбирали старшие респонденты, жители сел и лица с низким уровнем доходов. Молодежь, более обеспеченные и образованные граждане чаще выбирали другие страны, как возможное место жительства следующего поколения.

    Напомним, в январе были опубликованы результаты опроса, согласно которому более 60% украинцев готовы поехать на работу в Россию и только 22% считают это неприемлемым.

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