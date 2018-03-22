Треть поляков хотят выхода Польши из ЕС - опрос

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Почти треть граждан Польши хотят, чтобы страна вышла из Европейского союза, свидетельствуют результаты социологического исследования фонда Казимира Пулавского.

Согласно данным опроса, за выход республики из Евросоюза выступают 29,81% поляков. Противоположного мнения придерживаются 47,37% респондентов, еще 22,82% заявили, что не имеют мнения на эту тему. Исследование проводилось дважды — в январе и в марте, в нем приняли участие 50 тысяч человек.

При этом в случае применения в отношении Польши санкций со стороны Евросоюза процент сторонников Polexit возрастет до 32,05%, отмечается в исследовании. В такой ситуации 28,55% опрошенных предпочли бы, чтобы Варшава изменила политику, приспосабливая ее к требованиям Еврокомиссии. Еще 13,15% опрошенных считают, что в такой ситуации не следует предпринимать никаких действий. Затруднились высказать свое мнение по данному вопросу 26,25% респондентов.

Относительно высокий процент сторонников Polexit, по мнению авторов исследования, объясняется высокой оценкой, которую опрошенные дают внешней политике правительства Польши. Хорошо или очень хорошо ее оценивают 41,79% поляков (21,57% и 20,22% соответственно). Нейтральной оценки работы польского МИД придерживаются 26,02% опрошенных. Плохо или очень плохо внешнеполитическую деятельность страны оценили 32,19% респондентов (15,67% и 16,52% соответственно).

Ранее сообщалось, что в Польше количество людей, которые испытывают антипатию к украинцам, существенно превышает симпатиков. Каждый четвертый респондент имеет положительное отношение к украинцам (24%), тогда как антипатию испытывают 40% опрошенных.