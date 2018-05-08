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    Политика

    Нардеп предрек улучшение отношений Украины и России

    (обновлено: )39190
    По мнению Вадима Рабиновича, отношения Украины и РФ наладятся. При этом нардеп усомнился в логичности заявлений Киева об изолировании Москвы при увеличении торгового оборота с российской стороной.
    Флаг Украины и герб России
    Думская.net

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Киев и Москва в конечном итоге "придут к миру".

    Нардеп также сравнил сложившуюся ситуацию между двумя государствами с политическими процессами между Южной Кореей и КНДР.

    "Я абсолютно уверен в том, что мы (Украина и Россия — Ред.) все равно придем к миру. Еще две недели назад все говорили о крайне критической ситуации на Корейском полуострове. И что? Люди нашли в себе какую-то силу, какое-то мужество сделать шаг навстречу друг другу. Да, для этого каждая сторона поступилась какими-то интересами. Да, для этого каждая сторона сделала шаг назад. Вот и все, что нам нужно", — заявил политик в эфире телеканала "112 Украина".

    Александр Харченко
    Facebook Александра Харченко
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    По мнению Рабиновича, в настоящее время Киев не предпринимает никаких действий навстречу улучшения отношений с Москвой. Рабинович рассказал, что призывал парламентариев вести диалог с Государственной Думой, создавать рабочую комиссию и "просто сесть за стол и посмотреть друг другу в глаза", но его предложения были встречены отказом.

    Кроме того, депутат усомнился в логичности заявлений Киева об изолировании Москвы при увеличении торгового оборота с российской стороной.

    "Мне кажется, что они больные, потому что рассказывать сегодня о том, что мы изолируем Россию, увеличивая вдвое с ней обороты торговые, могут только люди абсолютно больные либо тупые", — заключил он.

    Украина неоднократно обвиняла Россию в незаконном присоединении Крыма и вмешательстве в конфликт в Донбассе. При этом Москва настаивает, что не является стороной украинского конфликта.

    Накануне украинский и российский журналист Матвей Ганапольский, переехавший в 2014 году в Киев и получивший гражданство Украины, выразил уверенность, что украинцы будут пользоваться Крымским мостом после возвращения полуострова Киеву.

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