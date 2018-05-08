Нардеп предрек улучшение отношений Украины и России

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Киев и Москва в конечном итоге "придут к миру".

Нардеп также сравнил сложившуюся ситуацию между двумя государствами с политическими процессами между Южной Кореей и КНДР.

"Я абсолютно уверен в том, что мы (Украина и Россия — Ред.) все равно придем к миру. Еще две недели назад все говорили о крайне критической ситуации на Корейском полуострове. И что? Люди нашли в себе какую-то силу, какое-то мужество сделать шаг навстречу друг другу. Да, для этого каждая сторона поступилась какими-то интересами. Да, для этого каждая сторона сделала шаг назад. Вот и все, что нам нужно", — заявил политик в эфире телеканала "112 Украина".

По мнению Рабиновича, в настоящее время Киев не предпринимает никаких действий навстречу улучшения отношений с Москвой. Рабинович рассказал, что призывал парламентариев вести диалог с Государственной Думой, создавать рабочую комиссию и "просто сесть за стол и посмотреть друг другу в глаза", но его предложения были встречены отказом.

Кроме того, депутат усомнился в логичности заявлений Киева об изолировании Москвы при увеличении торгового оборота с российской стороной.

"Мне кажется, что они больные, потому что рассказывать сегодня о том, что мы изолируем Россию, увеличивая вдвое с ней обороты торговые, могут только люди абсолютно больные либо тупые", — заключил он.

Украина неоднократно обвиняла Россию в незаконном присоединении Крыма и вмешательстве в конфликт в Донбассе. При этом Москва настаивает, что не является стороной украинского конфликта.

Накануне украинский и российский журналист Матвей Ганапольский, переехавший в 2014 году в Киев и получивший гражданство Украины, выразил уверенность, что украинцы будут пользоваться Крымским мостом после возвращения полуострова Киеву.