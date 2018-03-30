(Не)зависимость Украины достигла пика. Эксперты подвели итоги недели

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Очевидно, что одной из тем, которую эксперты просто не могли обойти, стала трагедия в Кемерово. Тем более, что в российском горе, как известно, не обошлось без украинского следа. Речь о подонке-пранкере, который обзванивал кемеровские морги и сообщал завышенные цифры погибших.

Так, политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский не исключил того, что такая инициатива принадлежит не самому хулигану, а его кураторам во власти.

"Скорее всего, это – спецоперация, в которой задействованы наши либо Минстець, либо другая служба, которая занимается информационной войной. Но каким подлым может быть участие в подобных вещах, насколько низко нужно упасть, чтобы именно так участвовать в информационной войне. Учитывая, что этот пранкер висит на каком-то уголовном деле, меня не удивляет, что он может руководиться сверху", – поделился своими соображениями эксперт.

obozrevatel.com Украинский пранкер Евгений Вольнов

Бред и позор

Говорили эксперты и о высылке российских дипломатов, к которой вслед за рядом европейских стран подключилась и Украина. Так, Михаил Погребинский считает, что история с отравлением Сергея Скрипаля была поводом для раскрутки сверхважной операции по дискредитации Российской Федерации, ее президента Владимира Путина.

"Ведь такого странного и лишенного аргументации повода трудно было и подыскать. Бред, который сейчас несут Высокие должностные лица Великобритании — это просто позор. Ясно, что никаких серьезных последствий высылка дипломатов иметь не будет. О чем говорить, если Германия высылает дипломатов, а на следующий день дает возможность Северному потоку. Но для Украины эта история ничего хорошего не сулит", — отмечает политолог.

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Большие сомнения

В то же время, юрист, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко считает, что высылкой российских дипломатов Украина в очередной раз показала, что слишком далека от того, чтобы называться суверенным и независимым государством.

"Наши власти просто скопировали те посылы, которые были озвучены странами Евросоюза и Соединенными Штатами. Неожиданно выяснилось, что выслав дипломатов, Украина чуть ли не разрушила целое гнездо российских разведчиков. Честно говоря, было смешно читать опубликованный документ, который был распространен британским посольством и который все приняли в качестве неопровержимого доказательства", — считает Дьяченко.

REUTERS Gleb Garanich Посольство России в Киеве

По ее словам, предоставленные доказательства оказались недостаточными либо их не было вообще.

"Украинская дипломатия имела шанс более взвешено подойти к этой истории. Глава МИД Павел Климент не решает вопросов с миротворцами на Донбассе, зато рассказывает, что украинскому языку надо перейти на латиницу. Высылка дипломатов ничего не меняет — РФ может прислать вместо них других людей в том же количестве", — отметила юрист.

С тем, что все внешнеполитические решения в Украине принимает далеко не Павел Климкин, согласен и эксперт-международник Олег Волошин.

"Очевидно, что настоящее имя главы украинского МИДа не Павел Климкин, а Петр Порошенко. Соответственно, все самые большие ошибки, как и достижения принадлежат президенту. К счастью, в случае с высылкой российских дипломатов тон задает не Украина, а другие страны", – подчеркивает международник.

Все уже получено

Прокомментировали специалисты и информацию западных СМИ о том, что в принятом Конгрессом США законе о выделении Украине военной помощи на 621 млн долларов есть уточнение о запрете предоставления этого оружия полку "Азов".

Так, по мнению Погребинского, это обстоятельство вряд ли что-то изменит.

"В США нет единой позиции по этому поводу. Одни политики (которым платят) поддерживают "Азов", а другие говорят, что не нужно давать оружие этой организации. Но что значит "не давать"? У "Азова" итак уже есть в распоряжении самое современное американское оружие, ведь этот полк — часть Национальной гвардии", — отмечает эксперт.

Разделяет эту точку зрения и Елена Дьяченко.

"Да, теоретически оружие не может поставляться "неонацистской организации", от которой хочет отмежеваться Белый дом. Но поскольку поставки происходят в течении последних нескольких лет, часть оружия вообще нельзя будет проконтролировать. Равно как и нельзя будет сказать, какие военные преступления могут быть совершены с помощью оружия из Соединенных Штатов", — уверена Дьяченко.

Новый виток конфликта

Остаются претензии к Украине и у Венгрии, которая, похоже, не собирается мириться с украинским законом об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств.

"Венгры на государственном уровне настаивают на том, чтобы венгерская община в других странах чувствовала себя комфортно, – говорит Михаил Погребинский. – Они хотят, чтобы люди, которые проживают на территории Украины составляли часть, условно говоря "венгерского мира" и чтобы никто этому не мешал. Противостоять этим стремлениям венгров очень сложно и, конечно, это закладывает мину под целостность Украины".

Но по мнению Елены Дьяченко, в этом отношении вряд ли что-то поменяется. Ведь как только из закона об образовании исключат нормы качающиеся венгров, сразу же будут выиграны суды, касающихся других общин, например, русскоязычных граждан.

politeka.net Флаги Украины и Венгрии

"Закон об образовании ждет судьба закона о люстрации — очередная провальная инициатива, которую власти выгодно зажевать, не акцентируя на этом внимания", — отмечает Дьяченко.

Коррупция под контролем

Кроме того, юрист прокомментировала заявление из Посольства США о необходимости участия в отборе судей общественного совета добропорядочности.

"Это заявление является очередным подтверждением того, что наш старший брат не доверяет украинской власти. Особенно тому процессу отбора судей, который прописан в первом чтении законопроекта об антикоррупционном суде, из которого практически исключен этот совет добропорядочности, а международные эксперты лишены полномочий. Пока что весь процесс находится в руках Петра Порошенко. Мы видим абсолютное нежелание голосовать за закон об антикоррупционном суде во втором чтении, отдавать в руки Госдепартамента США всю вертикаль власти. Думаю, что до президентских выборов власть будет всячески изображать дебаты вокруг этого процесса, всячески оттягивать этот процесс", — резюмировала Дьяченко.