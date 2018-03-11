В Англии остановили матч из-за приземлившегося на поле вертолета

Субботняя игра была прервана на 26-й минуте после того, как главному арбитру сообщили о том, что одному из болельщиков на трибуне стало плохо, сообщается в официальном аккаунте "Честерфилда" в Twitter.

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После оказания первой помощи врачи, находившиеся на матче, приняли решение о необходимости срочной транспортировки пострадавшего в больницу, для чего на арену был прислан вертолет.

​Матч после примерно получасовой остановки был продолжен и завершился волевой победой "Линкольна" со счетом 3:1.