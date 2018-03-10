Дубль Роналду принес "Реалу" победу в матче чемпионата Испании

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Мадридский "Реал" одержал победу над "Эйбаром" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая на поле "Эйбара" в субботу, завершилась со счетом 2:1.

В составе "сливочных" дубль сделал Криштиану Роналду (34-я и 84-я минуты).

У "Эйбара" отличился Иван Рамис (50).

"Реал" с 57 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, "Эйбар" (39) – восьмой.

Ранее, после матча против "Пари Сен-Жермен", Роналду стал первым в истории футболистом, которому удалось забить 100 голов в Лиге чемпионов за один клуб.