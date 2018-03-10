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    Дубль Роналду принес "Реалу" победу в матче чемпионата Испании

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    Отмечается, что в составе мадридского "Реала" дубль сделал Криштиану Роналду (34-я и 84-я минуты). Игра завершилась со счетом 2:1.
    Криштиану Роналду
    @realmadrid

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Мадридский "Реал" одержал победу над "Эйбаром" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу.

    Футболист ПСЖ высморкался и вытер руку о Криштиану Роналду. Видео
    Видеоканал Bola Bundar на Youtube
    Игрок "ПСЖ" высморкался и вытер руку о Роналду

    Встреча, прошедшая на поле "Эйбара" в субботу, завершилась со счетом 2:1.

    В составе "сливочных" дубль сделал Криштиану Роналду (34-я и 84-я минуты).

    У "Эйбара" отличился Иван Рамис (50).

    "Реал" с 57 очками идет на третьем месте в турнирной таблице, "Эйбар" (39) – восьмой.

    Ранее, после матча против "Пари Сен-Жермен", Роналду стал первым в истории футболистом, которому удалось забить 100 голов в Лиге чемпионов за один клуб.

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