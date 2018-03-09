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    Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы

    (обновлено: )11510
    Киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с римским "Лацио", однако главной сенсацией дня стало домашнее поражение "Боруссии" от австрийского "Зальцбурга".
    Новый логотип Лиги Европы
    UEFA Europa League/Twitter

    КИЕВ, 09 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 8 марта, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. В одном из поединков киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью с римским "Лацио". 

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    aloosh press/Youtube
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    Главной сенсацией дня стало домашнее поражение "Боруссии" от австрийского "Зальцбурга".

    Результаты матчей всех матчей, сыгранных в четверг:

    "Милан" – "Арсенал" – 0:2 (Мхитарян, 15, Рэмзи, 45); "Боруссия" – "Зальцбург" – 1:2 (Шюррле, 62 – Бериша, 49 (с пенальти), 56); "Спортинг" – "Виктория" – 2:0 (Монтеро, 45, 49); "Марсель" – "Атлетик" – 3:1; Окампос, 1, 57, Пайет, 14 – Адурис, 45 (с пенальти)); "Атлетико" – "Локомотив" – 3:0 (Сауль, 22, Диего Коста, 47, Коке, 90); "Лацио" – "Динамо" – 2:2 (Иммобиле, 54, Андерсон, 62 – Цыганков, 52, Мораес, 79); ЦСКА – "Лион" – 0:1 (Марсело, 68); "Лейпциг" – "Зенит" – 2:1 (Брума, 56, Вернер, 77 – Кришито, 86).

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    Ответные матчи состоятся 15 марта. 

    Напомним, ранее стали известны первые четыре участника 1/4 Лиги чемпионов

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