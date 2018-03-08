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    Спорт

    "Динамо" сыграло вничью с "Лацио" в первом матче 1/8 финала ЛЕ

    (обновлено: )14410
    Первыми ворота соперника "распечатали" киевляне на 52-ой минуте матча, однако всего через 2 минут Иммобиле восстановил паритет. В течение второго команды обменялись еще двумя голами.
    Матч Лацио - Динамо
    @OfficialSSLazio

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Футболисты киевского "Динамо" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы-2017/18 против итальянского "Лацио". 

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    Поединок, состоявшийся в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. 

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    Первыми ворота соперника "распечатали" киевляне: на 52-ой минуте Цыганков, воспользовавшись замешательством защитников в штрафной, протолкнул сферу в сетку. Всего через 2 минут Иммобиле восстановил паритет.

    На 62-ой минуте Андерсон вышел один на один с Бойко и вывел хозяев вперед, однако финальную точку в напряженном матче поставил Мораес эффектным дальним ударом. Итог поединка — 2:2, что дает небольшое преимущество подопечным Александра Хацкевича перед ответным матчей в Киеве, который состоится 15 марта. 

    Напомним, ранее стали известны первые четыре участника 1/4 Лиги чемпионов

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