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    Киевские болельщик не могут купить билеты на матч "Лацио" - "Динамо"

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    По информации пресс-службы киевского "Динамо", в связи с тяжелыми погодными условиями, команда-хозяин вовремя не передала в Киев билеты на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между "Лацио" и "Динамо".
    Болельщики Динамо
    Associated Press Efrem Lukatsky

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 8 марта, киевское "Динамо" проведет свой первый поединок в 1/8 Лиги Европы против римского "Лацио". Тем не менее, болельщики киевлян, которые хотели купить билеты на этот матч у себя дома — не смогли этого сделать. Фанам придется ехать в Рим на удачу. 

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    Как сообщает официальный сайт "бело-синих" римляне не смогли передать билеты в Киев из-за обильных снегопадов.

    "В связи с тяжелыми погодными условиями, команда-хозяин вовремя не передала в Киев билеты на первый поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между "Лацио" и "Динамо". Продажа билетов в Киеве осуществляться не будет", — уточнили в пресс-службе "Динамо.

    Тем же, кто захочет купить билеты в Риме важно знать, что в соответствии с требованиями итальянской полиции, для приобретения билетов болельщикам нужно предоставить свои паспортные данные.

    "При себе необходимо иметь удостоверение личности (или его сканкопию) на каждый приобретенный билет. При покупке билетов необходимо будет заполнить форму установленного образца: имя, фамилия, дата рождения, национальность", — напомнили в "Динамо".

    Реализация билетов на матч, кроме секторов для болельщиков "Динамо" (№№ 15, 16, 17), будет осуществляться в кассах Олимпийского стадиона в Риме (режим работы касс стандартный). 

    Напомним, ранее "Динамо" разошлось миром с греческим АЕКом и пробилось в 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Ответная встреча 1/16 финала, состоявшаяся Киеве в четверг, закончилась со счетом 0:0. В первом матче была зафиксирована ничья 1:1, киевляне прошли в следующий раунд за счет гола на чужом поле.

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