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    Спорт

    "Динамо" после нулевой ничьей с АЕКом вышло в 1/8 финала Лиги Европы

    (обновлено: )90
    Ответная встреча 1/16 финала, состоявшаяся Киеве в четверг, закончилась со счетом 0:0. В первом матче "Динамо" сыграло против АЕКа со счетом 1:1.
    Матч 1/16 финала Лиги Европы Динамо - АЕК
    @DynamoKyiv

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" разошлось миром с греческим АЕКом и пробилось в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

    Ответная встреча 1/16 финала, состоявшаяся Киеве в четверг, закончилась со счетом 0:0. В первом матче была зафиксирована ничья 1:1, киевляне прошли в следующий раунд за счет гола на чужом поле.

    Матч 1/8 финала ЛЧ Шахтер - Рома
    Скриншот с видео на сайте ФК "Шахтер"
    "Шахтер" vs "Рома". Все голы и лучшие моменты матча

    Результаты других матчей дня:

    "Атлетико" (Испания) — "Копенгаген" (Дания) — 1:0, сумма мячей — 5:1,

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    "Виктория" (Пльзень, Чехия) — "Партизан" (Сербия) — 2:0, сумма мячей — 3:1,

    "Вильярреал" (Испания) — "Лион" (Франция) — 0:1, сумма мячей — 1:4,

    "Лацио" (Италия) — "Стяуа" (Румыния) — 5:1, сумма мячей — 5:2,

    "Лейпциг" (Германия) — "Наполи" (Италия) — 0:2, сумма мячей — 3:3, "Лейпциг" вышел в 1/8 финала за счет большего количества голов, забитых в гостевом матче,

    "Спортинг" (Португалия) — "Астана" (Казахстан) — 3:3, сумма мячей — 6:4.

    @DynamoKyiv
    Матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - АЕК

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу.

    Накануне донецкий "Шахтер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов выиграл у римской "Ромы". Матч, состоявшийся в Харькове, завершился победой "горняков" со счетом 2:1. 

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