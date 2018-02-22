"Динамо" после нулевой ничьей с АЕКом вышло в 1/8 финала Лиги Европы

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" разошлось миром с греческим АЕКом и пробилось в 1/8 финала футбольной Лиги Европы.

Ответная встреча 1/16 финала, состоявшаяся Киеве в четверг, закончилась со счетом 0:0. В первом матче была зафиксирована ничья 1:1, киевляне прошли в следующий раунд за счет гола на чужом поле.

Результаты других матчей дня:

"Атлетико" (Испания) — "Копенгаген" (Дания) — 1:0, сумма мячей — 5:1,

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"Виктория" (Пльзень, Чехия) — "Партизан" (Сербия) — 2:0, сумма мячей — 3:1,

"Вильярреал" (Испания) — "Лион" (Франция) — 0:1, сумма мячей — 1:4,

"Лацио" (Италия) — "Стяуа" (Румыния) — 5:1, сумма мячей — 5:2,

"Лейпциг" (Германия) — "Наполи" (Италия) — 0:2, сумма мячей — 3:3, "Лейпциг" вышел в 1/8 финала за счет большего количества голов, забитых в гостевом матче,

"Спортинг" (Португалия) — "Астана" (Казахстан) — 3:3, сумма мячей — 6:4.

@DynamoKyiv Матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" - АЕК

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу.

Накануне донецкий "Шахтер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов выиграл у римской "Ромы". Матч, состоявшийся в Харькове, завершился победой "горняков" со счетом 2:1.