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    Спорт

    "Шахтер" не без труда обыграл "Рому" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

    (обновлено: )11810
    Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, закончился трудовой победой "горняков" со счетом 2:1.
    Болельщики ФК Шахтер во время матча против ФК Рома
    @FCShakhtar

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 против итальянской "Ромы". 

    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вопреки всему. Олимпийский скандал вокруг украинского "золота"

    Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, 21 февраля, закончился победой подопечных Пауло Фонсеки со счетом 2:1. 

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    Счет в матче первыми открыли гости усилиями Дженгиза Ундера на 41-ой минуте, однако уже на 52-ой минуте Ферерйра вышел один на один и сравнял счет. Вторым голом отметился Фред, эффектно пробив под перекладину со штрафного на 71-ой минуте. 

    Ответная игра пройдет в Риме 13 марта. 

    Как сообщало РИА Новости Украина, перед матчем "Шахтер" — "Рома" в центре Харькова произошли столкновения между фанатами команд. 

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