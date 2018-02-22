В Киеве напали на автобус фанов "АЕК"

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. За повреждение автобуса с болельщиками греческой команды "АЕК" полиция задержала четверых человек.

Правонарушителей доставили в управление полиции.

"Около 19.00 во время движения автобуса болельщиков ФК "АЕК" к НСК "Олимпийский" неизвестные из хулиганских побуждений камнями и снежками повредили окна правой стороны транспортного средства. За совершение данного правонарушения сотрудники полиции задержали четыре человека, их доставили в управление полиции для предоставления их действиям правовой оценки", — сообщает полиция Киева.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Киевское "Динамо" в четверг проводит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с греческим АЕК на НСК "Олимпийский".

Первый матч в Афинах завершился со счетом 1:1.

Накануне донецкий "Шахтер" одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2017/18 против итальянской "Ромы". Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист", закончился победой подопечных Пауло Фонсеки со счетом 2:1.