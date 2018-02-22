"Теплый" прием. Столкновения фанатов "Шахтера" и "Ромы" в центре Харькова

В среду вечером, 21 февраля, в центре Харькова произошла массовая драка футбольных фанатов донецкого "Шахтера" и римской "Ромы". По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи.

На площадь Свободы было стянуто большое число полицейских, которые на автобусах эвакуировали итальянских болельщиков.

Смотрите также: "Шахтер" vs "Рома". Все голы и лучшие моменты матча

В пресс-службе облуправления Национальной полиции заявили, что пока не получали ни сообщений о беспорядках, ни заявлений от пострадавших.

Напомним, "Шахтер" одержал волевую победу над "Ромой со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 13 марта в Риме.