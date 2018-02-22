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    Фотоленты

    "Теплый" прием. Столкновения фанатов "Шахтера" и "Ромы" в центре Харькова

    (обновлено: )432
    Столкновения футбольных фанатов Шахтера и Ромы в центре Харькова
    Столкновения футбольных фанатов Шахтера и Ромы в центре Харькова
    Столкновения футбольных фанатов Шахтера и Ромы в центре Харькова
    Столкновения футбольных фанатов Шахтера и Ромы в центре Харькова
    Столкновения футбольных фанатов Шахтера и Ромы в центре Харькова
    Матч Шахтер - Рома. Трибуна итальянских болельщиков на стадионе Металлист в Харькове
    Столкновения футбольных фанатов Шахтера и Ромы в центре Харькова
    Столкновения футбольных фанатов "Шахтера" и "Ромы" в центре Харькова
    Facebook Роман Шупенко
    Столкновения футбольных фанатов Шахтера и Ромы в центре Харькова
    Столкновения футбольных фанатов "Шахтера" и "Ромы" в центре Харькова
    Facebook Troublemakers & Ultras Action
    Столкновения футбольных фанатов Шахтера и Ромы в центре Харькова
    Столкновения футбольных фанатов "Шахтера" и "Ромы" в центре Харькова
    АТН
    Столкновения футбольных фанатов Шахтера и Ромы в центре Харькова
    Столкновения футбольных фанатов "Шахтера" и "Ромы" в центре Харькова
    Facebook Юлия Горобец
    Столкновения футбольных фанатов Шахтера и Ромы в центре Харькова
    Столкновения футбольных фанатов "Шахтера" и "Ромы" в центре Харькова
    Объектив
    Матч Шахтер - Рома. Трибуна итальянских болельщиков на стадионе Металлист в Харькове
    Матч "Шахтер" - "Рома". Трибуна итальянских болельщиков на стадионе "Металлист" в Харькове
    Facebook Troublemakers & Ultras Action

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    Столкновения футбольных фанатов "Шахтера" и "Ромы" в центре Харькова

    В среду вечером, 21 февраля, в центре Харькова произошла массовая драка футбольных фанатов донецкого "Шахтера" и римской "Ромы". По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи.

    На площадь Свободы было стянуто большое число полицейских, которые на автобусах эвакуировали итальянских болельщиков.

    Смотрите также: "Шахтер" vs "Рома". Все голы и лучшие моменты матча

    В пресс-службе облуправления Национальной полиции заявили, что пока не получали ни сообщений о беспорядках, ни заявлений от пострадавших.

    Напомним, "Шахтер" одержал волевую победу над "Ромой со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 13 марта в Риме.

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