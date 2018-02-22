"Рома" не сильнее "Шахтера", ее можно проходить - Степаненко

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Римская "Рома" не сильнее донецкого "Шахтера", украинской команде по силам пройти итальянцев в 1/8 финала Лиги чемпионов, заявил полузащитник "горняков" Тарас Степаненко.

"Шахтер" накануне в Харькове одержал волевую победу над "Ромой со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 13 марта в Риме.

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"Все было так, как мы и прогнозировали. Немного стушевались в начале. Создавали моменты, но пропустили мяч, и это нас обескуражило. Хорошо, что выровняли игру и забили. В перерыве тренеры акцентировали, что это лишь первый матч, поэтому нельзя терять голову и пропускать второй гол. Шансы остаются 50 на 50. Матч в Риме будет очень тяжелым. "Рома" не сильнее нас – равный соперник, которого можно проходить, но нужно приложить максимум усилий", — цитирует Степаненко официальный сайт УЕФА.

Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, сыгранных в среду, смотрите здесь.