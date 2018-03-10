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    ФК Рома

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
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    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    Шевченко дал совет "Динамо" и "Шахтеру", как играть против итальянских команд
    12:12 08.03.2018
    772
    Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
    Игроки Ромы меряют кожаные валенки во время матч Лиги Чемпионов в Харькове
    Неделя моды: игроки "Ромы" обули валенки во время матча против "Шахтера"
    11:51 22.02.2018
    514
    Итальянским футболистам пришлось нелегко не только из-за проигранного матча, но и из-за морозов в Харькове. Технический персонал "Ромы" нашел запасным игрокам кожаные валенки.
    Порошенко на суде по делу госизмены Януковича
    Хроника 21 февраля: допрос Порошенко, невъездной Саакашвили, новый глава КС
    09:14 22.02.2018
    1592
    Накануне ЕС решил продлить санкции в отношении граждан России и Украины, при этом с Сергея Клюева сняли санкции Евросоюза, помимо этого вчера Кабмин одобрил повышение пенсий украинским военным, а Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.
    Столкновения футбольных фанатов Шахтера и Ромы в центре Харькова
    "Теплый" прием. Столкновения фанатов "Шахтера" и "Ромы" в центре Харькова 
    05:53 22.02.2018
    1816
    На площадь Свободы в Харькове было стянуто большое число полицейских, которые на автобусах эвакуировали итальянских болельщиков. В разгар потасовки в ход пошли кирпичи.
    Тарас Степаненко. Архивное фото
    "Рома" не сильнее "Шахтера", ее можно проходить - Степаненко
    05:18 22.02.2018
    303
    Донецкий "Шахтер" в среду вечером в Харькове одержал волевую победу над "Ромой со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
    Матч 1/8 финала ЛЧ Шахтер - Рома
    "Шахтер" vs "Рома". Все голы и лучшие моменты матча 
    02:56 22.02.2018
    24607
    Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, закончился победой подопечных Пауло Фонсеки со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в Риме 13 марта.
    Болельщики ФК Шахтер во время матча против ФК Рома
    "Шахтер" не без труда обыграл "Рому" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
    23:41 21.02.2018
    210
    Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, закончился трудовой победой "горняков" со счетом 2:1.
    Матч Шахтер - Рома
    "Шахтер" вышел вперед в матче 1/8 финала ЛЧ против "Ромы"
    23:19 21.02.2018
    130
    Второй гол за донецкий "Шахтер" в мате против итальянской "Ромы" забил Фред, эффектно пробив под перекладину со штрафного на 71-ой минуте.
    Шахтер сравнял счет в матче с Ромой
    "Шахтер" сравнял счет в матче с "Ромой"
    22:59 21.02.2018
    153
    Ярослав Ракицкий со своей половины поля сделал длинную передачу на ход Факундо Феррейре, который обошел римского футболиста Манолас и точно пробил под голкипером противника.
    Рома открыла счет в матче с Шахтером
    "Рома" открыла счет в матче Лиги чемпионов с "Шахтером"
    22:29 21.02.2018
    265
    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и римской "Ромой" проходит в среду, 21 февраля, на стадионе "Металлист" в Харькове.
    В Харькове столкнулись болельщики Шахтера и Ромы
    "Фанаты лютуют". В Харькове столкнулись болельщики "Шахтера" и "Ромы" 
    22:24 21.02.2018
    2011
    По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы.
    Открытая тренировка Шахтера перед матчем против Ромы
    "Шахтер" сыграет с "Ромой" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов
    07:57 21.02.2018
    461
    Поединок начнется в 21.45 по киевскому времени в Харькове. По словам Паулу Фонсеки, "Рома" изменила некоторые нюансы своей игры, "инвертировав треугольник в центре".
    Футболисты Ромы в Харькове
    Футболисты "Ромы" в шоке от погоды в Харькове
    15:51 20.02.2018
    1939
    Теплолюбивые итальянцы не были готовы к украинскому морозу, поскольку погода в Риме практически никогда не падает ниже нуля. Игроки массово стали фотографировать снег, публикуя снимки и видео в Instagram.
    Игроки итальянского клуба Рома
    Соперник "Шахтера" по ЛЧ вырвался в тройку лидеров чемпионата Италии
    22:02 17.02.2018
    83
    Итальянская "Рома" добилась важной для себя победы в серии А. Римляне вышли на третьем место в итальянском чемпионате и в хорошем настроении приступают к подготовке к матчу против "Шахтера".
    Матч Шахтер - Напали. Горняки празднуют забитый гол
    Стал известен соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА
    13:51 11.12.2017
    757
    Действующий победитель футбольной Лиги чемпионов мадридский "Реал" встретится с "Пари Сен-Жермен", "Барселона" сыграет с "Челси", а "Ювентус" - с "Тоттенхэмом".
    Игрок Ромы Франческо Тотти. Архивное фото
    Франческо Тотти передумал становиться тренером
    04:38 04.10.2017
    78
    После окончания игровой карьеры Франческо Тотти поступил на курсы Ассоциации итальянских тренеров (AIAC) для получения тренерской лицензии УЕФА категории B, однако вскоре принял решение приостановить обучение.
    Андрей Ярмоленко. Архивное фото
    Итальянская "Рома" присматривается к Ярмоленко - СМИ
    00:46 04.07.2017
    168
    Римский клуб провел первые переговоры, в которых определялась возможная сумма трансфера, а также наличие интереса украинского игрока к переходу в "Рому".
    Прощальный матч Франческо Тотти
    "Рома" обыграла "Дженоа" в прощальном матче Франческо Тотти
    00:12 29.05.2017
    266
    С 87 очками "Рома" заняла 2-е место в чемпионате Италии, не пустив вперед ставший третьим "Наполи" (86 очков), который на выезде обыграл "Сампдорию" (4:2). В новом сезоне римский клуб сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.
    Игроки Лиона в матче против Ромы
    "Лион" дома обыграл "Рому" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
    01:15 10.03.2017
    26
    Матч, прошедший в четверг вечером в Лионе, завершился победой хозяев со счетом 4:2. Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 16 марта.
    Эдин Джеко
    Грабители вломились в дом футболиста "Ромы" Джеко
    15:42 28.10.2016
    99
    Пока форвард забивал мячи в Реджо-нель-Эмилии, в его дом в Риме забрались воры. Шум разбудил жену Джеко, и она, испугавшись, вызвала полицию. Злоумышленники успели украсть несколько дизайнерских сумок и 500 евро.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Матч 1/8 финала ЛЧ Шахтер - Рома
    "Шахтер" vs "Рома". Все голы и лучшие моменты матча 
    02:56 22.02.2018
    24607
    Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, закончился победой подопечных Пауло Фонсеки со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в Риме 13 марта.
    В Харькове столкнулись болельщики Шахтера и Ромы
    "Фанаты лютуют". В Харькове столкнулись болельщики "Шахтера" и "Ромы" 
    22:24 21.02.2018
    2011
    По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы.
    Футболисты Ромы в Харькове
    Футболисты "Ромы" в шоке от погоды в Харькове
    15:51 20.02.2018
    1939
    Теплолюбивые итальянцы не были готовы к украинскому морозу, поскольку погода в Риме практически никогда не падает ниже нуля. Игроки массово стали фотографировать снег, публикуя снимки и видео в Instagram.
    Столкновения футбольных фанатов Шахтера и Ромы в центре Харькова
    "Теплый" прием. Столкновения фанатов "Шахтера" и "Ромы" в центре Харькова 
    05:53 22.02.2018
    1816
    На площадь Свободы в Харькове было стянуто большое число полицейских, которые на автобусах эвакуировали итальянских болельщиков. В разгар потасовки в ход пошли кирпичи.
    Порошенко на суде по делу госизмены Януковича
    Хроника 21 февраля: допрос Порошенко, невъездной Саакашвили, новый глава КС
    09:14 22.02.2018
    1592
    Накануне ЕС решил продлить санкции в отношении граждан России и Украины, при этом с Сергея Клюева сняли санкции Евросоюза, помимо этого вчера Кабмин одобрил повышение пенсий украинским военным, а Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.
    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    Шевченко дал совет "Динамо" и "Шахтеру", как играть против итальянских команд
    12:12 08.03.2018
    772
    Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
    Игроки Ромы меряют кожаные валенки во время матч Лиги Чемпионов в Харькове
    Неделя моды: игроки "Ромы" обули валенки во время матча против "Шахтера"
    11:51 22.02.2018
    514
    Итальянским футболистам пришлось нелегко не только из-за проигранного матча, но и из-за морозов в Харькове. Технический персонал "Ромы" нашел запасным игрокам кожаные валенки.
    Открытая тренировка Шахтера перед матчем против Ромы
    "Шахтер" сыграет с "Ромой" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов
    07:57 21.02.2018
    461
    Поединок начнется в 21.45 по киевскому времени в Харькове. По словам Паулу Фонсеки, "Рома" изменила некоторые нюансы своей игры, "инвертировав треугольник в центре".
    Тарас Степаненко. Архивное фото
    "Рома" не сильнее "Шахтера", ее можно проходить - Степаненко
    05:18 22.02.2018
    303
    Донецкий "Шахтер" в среду вечером в Харькове одержал волевую победу над "Ромой со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
    Рома открыла счет в матче с Шахтером
    "Рома" открыла счет в матче Лиги чемпионов с "Шахтером"
    22:29 21.02.2018
    265
    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и римской "Ромой" проходит в среду, 21 февраля, на стадионе "Металлист" в Харькове.
    Болельщики ФК Шахтер во время матча против ФК Рома
    "Шахтер" не без труда обыграл "Рому" в первом матче 1/8 финала ЛЧ
    23:41 21.02.2018
    210
    Поединок, который состоялся в Харькове на стадионе "Металлист" в среду вечером, закончился трудовой победой "горняков" со счетом 2:1.
    Шахтер сравнял счет в матче с Ромой
    "Шахтер" сравнял счет в матче с "Ромой"
    22:59 21.02.2018
    153
    Ярослав Ракицкий со своей половины поля сделал длинную передачу на ход Факундо Феррейре, который обошел римского футболиста Манолас и точно пробил под голкипером противника.
    Матч Шахтер - Рома
    "Шахтер" вышел вперед в матче 1/8 финала ЛЧ против "Ромы"
    23:19 21.02.2018
    130
    Второй гол за донецкий "Шахтер" в мате против итальянской "Ромы" забил Фред, эффектно пробив под перекладину со штрафного на 71-ой минуте.
    Игроки итальянского клуба Рома
    Соперник "Шахтера" по ЛЧ вырвался в тройку лидеров чемпионата Италии
    22:02 17.02.2018
    83
    Итальянская "Рома" добилась важной для себя победы в серии А. Римляне вышли на третьем место в итальянском чемпионате и в хорошем настроении приступают к подготовке к матчу против "Шахтера".
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