Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
Накануне ЕС решил продлить санкции в отношении граждан России и Украины, при этом с Сергея Клюева сняли санкции Евросоюза, помимо этого вчера Кабмин одобрил повышение пенсий украинским военным, а Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.
По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы.
Теплолюбивые итальянцы не были готовы к украинскому морозу, поскольку погода в Риме практически никогда не падает ниже нуля. Игроки массово стали фотографировать снег, публикуя снимки и видео в Instagram.
После окончания игровой карьеры Франческо Тотти поступил на курсы Ассоциации итальянских тренеров (AIAC) для получения тренерской лицензии УЕФА категории B, однако вскоре принял решение приостановить обучение.
С 87 очками "Рома" заняла 2-е место в чемпионате Италии, не пустив вперед ставший третьим "Наполи" (86 очков), который на выезде обыграл "Сампдорию" (4:2). В новом сезоне римский клуб сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.
Пока форвард забивал мячи в Реджо-нель-Эмилии, в его дом в Риме забрались воры. Шум разбудил жену Джеко, и она, испугавшись, вызвала полицию. Злоумышленники успели украсть несколько дизайнерских сумок и 500 евро.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы.
Теплолюбивые итальянцы не были готовы к украинскому морозу, поскольку погода в Риме практически никогда не падает ниже нуля. Игроки массово стали фотографировать снег, публикуя снимки и видео в Instagram.
Накануне ЕС решил продлить санкции в отношении граждан России и Украины, при этом с Сергея Клюева сняли санкции Евросоюза, помимо этого вчера Кабмин одобрил повышение пенсий украинским военным, а Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.
Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы.
По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы.
По словам очевидцев, в разгар потасовки в ход пошли кирпичи. Как видно на фото с места событий, на площадь было стянуто большое число полицейских, которые пытаются автобусами эвакуировать итальянцев с площади Свободы.