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    Спорт

    "Шахтер" вышел вперед в матче 1/8 финала ЛЧ против "Ромы"

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    Второй гол за донецкий "Шахтер" в мате против итальянской "Ромы" забил Фред, эффектно пробив под перекладину со штрафного на 71-ой минуте.
    Матч Шахтер - Рома
    sport.ua

    КИЕВ, 21 фев — РАИ Новости Украина. Донецкий "Шахтер" забил второй гол в матче 1/8 финал Лиги чемпионов-2017/18 против итальянской "Ромы" и вышел вперед. 

    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вопреки всему. Олимпийский скандал вокруг украинского "золота"

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    Счет в поединке, который проходит в Харькове на стадионе "Металлист", первыми открыли гости усилиями Дженгиза Ундера на 41-ой минуте, однако уже на 52-ой минуте Ферерйра вышел один на один и сравнял счет. Второй гол за "горняков" забил Фред, эффектно пробив под перекладину со штрафного на 71-ой минуте. 

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    Напомним, накануне, 20 февраля, в рамках 1/8 финала ЛЧ были сыграны матчи "Челси" — "Барселона" и "Бавария" — "Бешикташ". Результаты этих матчей смотрите здесь

    Ранее сообщалось, что перед матчем "Шахтер" — "Рома" в центре Харькова произошли столкновения между фанатами команд. 

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