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    Тарас Степаненко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Тарас Степаненко. Архивное фото
    "Рома" не сильнее "Шахтера", ее можно проходить - Степаненко
    05:18 22.02.2018
    303
    Донецкий "Шахтер" в среду вечером в Харькове одержал волевую победу над "Ромой со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
    Вратарь ФК Шахтер Андрей Пятов
    Игроки "Шахтера" резко ответили радикалам из "Нацкорпуса"
    10:08 30.11.2017
    28302Радикальный экстремизм охватил Украину
    На пресс-конференции полузащитник "горняков" Тарас Степаненко призвал не делить украинцев, а также не делать из патриотизма бизнес, а вратарь Андрей Пятов призывал каждого заниматься своим делом и не лезть радикалов в футбол.
    Тарас Степаненко
    Тарас Степаненко остается в "Шахтере"
    02:06 31.05.2017
    131
    Согласно данным, обнародованным пресс-службой донецкого футбольного клуба, новое соглашение с хавбеком сборной Украины рассчитано на пять лет.
    Тарас Степаненко
    УЕФА дисквалифицировала Степаненко на следующий матч Лиги Европы
    18:50 13.02.2017
    477
    В УЕФА проявили бдительность и наказали футболиста дополнительной дисквалификацией за умышленную попытку использовать регламент соревнований в интересах команды.
    Как ругался Фонсека со Степаненко. Видео
    Как Фонсека ругался со Степаненко 
    14:24 26.08.2016
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    После ответного матча квалификации Лиги Европы против "Истанбула" (2:0) полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко и наставник "горняков" Паулу Фонсека выяснили отношения прямо на поле.
    Тарас Степаненко
    После матча с "Истанбулом" Фонсека и Степаненко разругались
    13:56 26.08.2016
    908
    Степаненко не стал выслушивать критику своего наставника и эмоционально ответил португальцу. Полузащитника "Шахтера" пришлось успокаивать сначала Андрею Пятову, а затем Дарио Срне.
    Примирение Андрея Ярмоленко и Тараса Степаненко
    Ярмоленко и Степаненко помирились ради "мира и дружбы" в сборной
    16:40 19.05.2016
    916
    Игрок киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко признался, что поступил неправильно, когда бил по ногам полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко. Обе стороны признали, что "все было сделано на эмоциях".
    Тарас Степаненко
    Дружба с Ярмоленко закончена после драки во Львове – Степаненко
    11:05 02.05.2016
    1756
    В октябре 2015 года уже был инцидент с футболкой "Шахтера": Ярмоленко после матча с "Шахтером", обменявшись футболками со Степаненко, бросил майку игрока "горняков" на поле.
    Игрок Динамо Андрей Ярмоленко
    Ярмоленко позвонил и извинился за брошенную футболку - Степаненко
    10:21 19.10.2015
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    После публикаций в СМИ, Ярмоленко заявил, что пресса просто раздула "из мухи слона", а футболку он "положил, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку, и, когда возвращался, на эмоциях забыл ее подобрать".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Тарас Степаненко. Архивное фото
    "Рома" не сильнее "Шахтера", ее можно проходить - Степаненко
    05:18 22.02.2018
    303
    Донецкий "Шахтер" в среду вечером в Харькове одержал волевую победу над "Ромой со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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