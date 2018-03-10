На пресс-конференции полузащитник "горняков" Тарас Степаненко призвал не делить украинцев, а также не делать из патриотизма бизнес, а вратарь Андрей Пятов призывал каждого заниматься своим делом и не лезть радикалов в футбол.
После публикаций в СМИ, Ярмоленко заявил, что пресса просто раздула "из мухи слона", а футболку он "положил, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку, и, когда возвращался, на эмоциях забыл ее подобрать".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".