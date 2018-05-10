"Динамовец" не стеснялся в выражениях, говоря об игроках "Шахтера"

Хавбеку "бело-синих" не понравилось поведение соперника во время матча, который завершился поражением киевского клуба – 0:2.

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"Любой фол был в нашу сторону, фиксировались мелкие фолы. Плюс те люди, которые там играют: Степаненко – это вообще гнилой человек, я считаю. Не знаю, как этому противостоять. Человек просто себя некрасиво ведет на поле. Надо быть честным и солидным. Они выглядят сильнее, но это надо доказывать на поле, а не так, как он себя ведет", – сказал Гармаш.