Хацкевич о поражении "Динамо" от "Шахтера": класс есть класс

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич назвал причины поражения от донецкого "Шахтера" в финальном матче Кубка Украины по футболу.

Донецкий "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" в финале Кубка Украины по футболу. Встреча, прошедшая в Днепре вечером 9 мая, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Факундо Феррейра (47-я минута) и Ярослав Ракицкий (61).

"План на игру был больше контролировать мяч. "Шахтер" давал нам пространство, и в первые 20 минут все было нормально. Потом у нас началась какая-то спешка, начались ничем не обоснованные ошибки, мы сами начали отдавать мяч. Сказать, что соперник оказывал на наши ворота сильное давление, я не могу. У нас тоже было достаточно моментов даже после двух пропущенных мячей. Но класс есть класс. Надо смотреть правде в глаза. Мы выбрали тяжелое направление. У нас достаточно много ребят, которые впервые участвовали в финале. Они старались, делали на поле то, что могли", — заявил Хацкевич в комментарии сайту "Динамомания".

"Конечно, и я, и команда расстроены. Нам тоже хотелось завоевать этот трофей. Пропущенные мячи? Когда мы вбрасываем аут, потом допускаем ошибку, а "Шахтер" делает быстрый переход на чужую половину поля. Не было видно, кто там не подстраховал. Чей был провал – это понятно. Второй мяч? Вратарь с таким опытом, как у Бойко, не имеет права пропускать такие мячи. Мы можем говорить о Гармаше, ошибке Бойко, но все равно играет команда. За ошибки наказывают", — добавил наставник киевлян.

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В то же время Хацкавечи отметил, что у "Шахтера" тоже были ошибки, "но мы их не наказали". "Это говорит о классе футболистов. У нас хорошие молодые ребята, но им еще работать и работать в плане ментальности, тактического и технического оснащения. Если так посмотреть, у нас есть команда только три месяца. Понятно, что будут и хорошие игры, и неудачные. Сегодня было много брака в простых ситуациях", – резюмировал тренер.

Отметим, что "Шахтер" в 12-й раз в истории стал победителем Кубка Украины и в третий раз подряд.