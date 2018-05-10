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    "Динамо" vs "Шахтер". Все голы и лучшие моменты финала Кубка Украины

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    Финальный матч, прошедший в Днепре вечером 9 мая, завершился со счетом 2:0. Голы забили Факундо Феррейра (47-я минута) и Ярослав Ракицкий (61).
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    Донецкий "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" в финальном матче Кубка Украины по футболу.

    Встреча, прошедшая в Днепре вечером 9 мая, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Факундо Феррейра (47-я минута) и Ярослав Ракицкий (61).

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    "Шахтер" в 12-й раз в истории стал победителем Кубка Украины и в третий раз подряд

    Как сообщалось, матчу в Днепре предшествовали ожесточенные столкновения футбольных ультрас с полицией. 

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