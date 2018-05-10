"Динамо" vs "Шахтер". Все голы и лучшие моменты финала Кубка Украины

Донецкий "Шахтер" одержал победу над киевским "Динамо" в финальном матче Кубка Украины по футболу.

Встреча, прошедшая в Днепре вечером 9 мая, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Факундо Феррейра (47-я минута) и Ярослав Ракицкий (61).

Смотрите также — Драка ультрас в Днепре: 20 задержанных и "подожженный" полицейский

"Шахтер" в 12-й раз в истории стал победителем Кубка Украины и в третий раз подряд.

Как сообщалось, матчу в Днепре предшествовали ожесточенные столкновения футбольных ультрас с полицией.