наверх
09.05.201823:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.29- 0.02
  • EUR31.29- 0.19
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Шахтер" завоевал Кубок Украины третий раз подряд

    (обновлено: )36132
    Первый мяч игроки "Шахтера" забили на 47-й минуте. После передачи Бутко с правого фланга отличился Феррейра. Окончательный счет на 61-й минуте сделал Ярослав Ракицкий ударом со штрафного.
    Шахтер завоевал Кубок Украины третий раз подряд
    @FCShakhtar

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" выиграл Кубок Украины по футболу, победив киевское "Динамо". Матч проходил на стадионе "Днепр-Арена" в городе Днепр. Игра завершилась со счетом 2:0.

    Первый мяч игроки "Шахтера" забили на 47-й минуте. После передачи Бутко с правого фланга отличился Феррейра. Окончательный счет на 61-й минуте сделал Ярослав Ракицкий ударом со штрафного.

    Таким образом "Шахтер" выиграл Кубок Украины уже 12-й раз в истории и третий раз подряд.

    Напомним, перед началом матча фанаты киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" подрались с полицией перед финалом Кубка Украины по футболу в Днепре.

    Смотрите также — Драка ультрас в Днепре: 20 задержанных и "подожженный" полицейский

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    День Победы в Полтаве: у мужчины изъяли буденовку с серпом и молотом
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Евровидение в Украине. Архивное фото
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Вашингтон. Белый дом
    Выход США из ядерной сделки с Ираном. Последствия