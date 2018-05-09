"Шахтер" завоевал Кубок Украины третий раз подряд

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" выиграл Кубок Украины по футболу, победив киевское "Динамо". Матч проходил на стадионе "Днепр-Арена" в городе Днепр. Игра завершилась со счетом 2:0.

Первый мяч игроки "Шахтера" забили на 47-й минуте. После передачи Бутко с правого фланга отличился Феррейра. Окончательный счет на 61-й минуте сделал Ярослав Ракицкий ударом со штрафного.

Таким образом "Шахтер" выиграл Кубок Украины уже 12-й раз в истории и третий раз подряд.

Напомним, перед началом матча фанаты киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" подрались с полицией перед финалом Кубка Украины по футболу в Днепре.

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