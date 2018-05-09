наверх
09.05.201821:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.29- 0.02
  • EUR31.29- 0.19
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Финал Кубка Украины: фанаты "Динамо" и "Шахтера" подрались с полицией

    (обновлено: )59931
    Одному из полицейских фанаты закинули под бронежилет петарду — в результате он попал в больницу с ожогами второй степени, передают СМИ. В ходе драки фанаты используют подручные средства, петарды, дымовые шашки и "коктейли Молотова".
    Фанаты Динамо и Шахтера подрались с полицией
    "Информатор"

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Фанаты футбольных клубов "Динамо" и "Шахтер" устроили большую драку с полицией перед финалом Кубка Украины-2018, который состоится в среду в Днепре, сообщает Sport Arena.

    Фанаты перед матчем устроили мирное шествие по улицам Днепра, направленное против входа на футбольные стадионы по паспортам.

    В какой-то момент мирное шествие переросло в столкновения с правоохранителями, которые с переменным успехом продолжаются до сих пор, сообщает Football Hub.

    "Информатор"
    Фанаты "Динамо" и "Шахтера" подрались с полицией

    В ходе драки фанаты используют не только подручные средства, петарды и дымовые шашки, но и "коктейли Молотова".

    Кроме того, одному из полицейских фанаты закинули под бронежилет петарду — в результате он попал в больницу с ожогами второй степени, отмечает Dp.informator.ua.

    Финал Кубка Украины начнется сегодня, в 20:30, на "Днепр-Арене".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    День Победы в Полтаве: у мужчины изъяли буденовку с серпом и молотом
    День Победы: без красного знамени и без памяти
    Отравление детей в Черкассах, 8 мая 2018
    Массовое отравление школьников в Черкассах
    Евровидение в Украине. Архивное фото
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Вашингтон. Белый дом
    Выход США из ядерной сделки с Ираном. Последствия