Финал Кубка Украины: фанаты "Динамо" и "Шахтера" подрались с полицией

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Фанаты футбольных клубов "Динамо" и "Шахтер" устроили большую драку с полицией перед финалом Кубка Украины-2018, который состоится в среду в Днепре, сообщает Sport Arena.

Фанаты перед матчем устроили мирное шествие по улицам Днепра, направленное против входа на футбольные стадионы по паспортам.

В какой-то момент мирное шествие переросло в столкновения с правоохранителями, которые с переменным успехом продолжаются до сих пор, сообщает Football Hub.

"Информатор" Фанаты "Динамо" и "Шахтера" подрались с полицией

В ходе драки фанаты используют не только подручные средства, петарды и дымовые шашки, но и "коктейли Молотова".

Кроме того, одному из полицейских фанаты закинули под бронежилет петарду — в результате он попал в больницу с ожогами второй степени, отмечает Dp.informator.ua.

Финал Кубка Украины начнется сегодня, в 20:30, на "Днепр-Арене".