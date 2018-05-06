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    Бывший тренер киевского "Динамо" стал чемпионом России

    (обновлено: )35360
    Юрию Семину удалось в третий раз в своей карьере привести московский "Локомотив" к победе в чемпионате России. В решающем матче "Локо" одолел санкт-петербургский "Зенит".
    Игрок ФК Локомотив Джефферсон Фарфан (в центре слева) и главный тренер ФК Локомотив Юрий Семин (в центре справа)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Московский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче 29-го тура чемпионата России по футболу и впервые с 2004 года стал чемпионом России.

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    Встреча, прошедшая в Москве в субботу, завершилась со счетом 1:0. Победный мяч забил Эдер на 87-й минуте.

    "Локомотив" набрал 60 очков и стал недосягаемым для московских "Спартака" (53) и ЦСКА (52), которые свои встречи тура еще не сыграли. "Зенит" с 50 набранными очками идет на 5-м месте.

    Для "красно-зеленых" этот титул — третий в истории (2002, 2004), все они были завоеваны под руководством главного Юрия Семина, который в 2016 году возглавил команду в четвертый раз в своей карьере.

    В следующем туре железнодорожники сыграют на выезде с тульским "Арсеналом", а "Зенит" примет "СКА-Хабаровск". Встречи пройдут 13 мая.

    Напомним, Юрий Семин дважды становился главным тренером киевского "Динамо": он возглавлял команду в 2007-2009 и 2010-2012 годах. В сезоне 2008/2009 года "Динамо" под руководством Семина завоевало чемпионство, а в 2011 году — Суперкубок Украины.

    Ранее еще один бывший тренер "Динамо" Сергей Ребров был уволен из клуба "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия), куда он перешел после ухода их киевской команды.

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