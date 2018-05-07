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    Фанаты "Динамо" разместили в сети ультиматум польским болельщикам

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    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (553)

    (обновлено: )68
    Ультрас киевского "Динамо" "Родственники" записали видеообращение к польским болельщикам относительно разжигания межнациональной розни между Украиной и Польшей.
    Канал Родичі Фанати Динамо на Youtube

    На видео, которое носит название "Ультиматум" говорится о том, что агрессивная риторика со стороны Польши, провокационная продукция, спекуляция в вопросах истории и разжигание межнациональной розни делается специально. 

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    "Мы не считаем вас врагами, но если найдутся люди, которые будут заинтересованы в оккупации Львова и других городов Западной Украины, будьте уверены – мы за свое будем воевать", – говорится в видеообращении.

    Стоит отметить, что видео было опубликовано 7 мая 2018 года, однако записано было ранее. На видео еще холодное время года.

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