Фанаты "Динамо" разместили в сети ультиматум польским болельщикам

На видео, которое носит название "Ультиматум" говорится о том, что агрессивная риторика со стороны Польши, провокационная продукция, спекуляция в вопросах истории и разжигание межнациональной розни делается специально.

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"Мы не считаем вас врагами, но если найдутся люди, которые будут заинтересованы в оккупации Львова и других городов Западной Украины, будьте уверены – мы за свое будем воевать", – говорится в видеообращении.

Стоит отметить, что видео было опубликовано 7 мая 2018 года, однако записано было ранее. На видео еще холодное время года.