Тренд дня: "Фанат футбола? Тогда вам домой... к Порошенко"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении разместить у себя дома ряд болельщиков, которые приехали в Киев на финал Лиги чемпионов, поскольку гостиницы в городе заполнены.

"Нам поступает большое количество звонков от партнеров Украины со всего мира, не только из Европы. Сегодня невозможно найти ни одного места в гостинице. Хочу сказать, что некоторых гостей я буду селить у себя дома", — сказал Порошенко во время встречи с исполнительным директором УЕФА Events SA Мартином Калленом.

При этом глава государства отметил, что многие болельщики изъявили желание посетить Украину. По словам Порошенко, страна серьезно подошла к подготовке к финалу Лиги чемпионов.

Юрист Андрей Портнов после громкого заявления президента о размещении в своем доме болельщиков отметил, что Порошенко уже не может обойтись без пафоса и дешёвого пиара. Впрочем, по мнению юриста, обычным рядовым украинцам такое гостеприимство гаранта не светит.

"Порошенко заявил, что раз все гостиницы на футбольный матч 26 мая в Киеве уже забронированы, он будет вынужден поселить гостей у себя дома. Не может никак без пафоса и дешёвого пиара. Уже предвосхищаю, как тысячи, откликнувшихся на гостеприимство своего президента, двинувшихся из сёл рядовых украинских граждан, прямо на входе обрабатывают дубинками и слезоточивым газом", — прокомментировал Портнов на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Политический аналитик Дмитрийв контексте заявления Порошенко напомнил о доставленных в Украину американских ПТРК Javelin. Эксперт с иронией уточнил, что Порошенко, говоря о болельщиках, имел в виду как раз Javelin

"Пресс-секретарь Госдепа скромно сказала в ответ на соответствующий вопрос, что "джавелины", которые никто не видел, еще пару недель доставили в Украину. Судя по тому, как их прячут, "джавелины" разместили в имении Порошенко в Козине. И именно "джавелины" Порошенко подразумевал, говоря о "болельщикак Лиги Чемпионов", которых дома у себя поселит. А если без шуток, то ключевым доказательством согласованности "Шоу Джавелинов" между Трампом и Путиным является полнейшее молчание на эту тему Кремля", — уточнил Корнейчук.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог Алексей Якубин, в свою очередь, задался вопросом, в какой дом президент собрался селить болельщиков и какие будут для этого критерии оценивания.

"Президент пообещал селить гостей финала УЕФА в Киеве у себя дома ибо отели то переполнены. Вопрос — что это за дом? Как там поселиться? Какие критерии отбора? Кто эти люди?" — перечисляет политолог.

Скриншот с сайта Facebook

Представитель экс-уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга считает, что обещание Порошенко селить у себя дома болельщикв является ответом его конкурентке Юлии Тимошенко, которая пошутила над президентом в День кондитера.

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"Это днище. Уколов с Медведевым — вы лучшие… Я все ждал на ответочку за "сырники"… и опп-ча! А вы своим ботам уже методичку напечатали как отбивать мои стебы по поводу хостела у кондитера? #КондитерПриютиМеня. /и на такси дай/", — написал Чаплыга на своей странице в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Психиатр, бывший политзаключенный, диссидент и общественный деятель Семен Глузман акцентировал, что в Украине нет политики, а вместо нее продолжаются бесконечные интриги, суть которых сводится к намерению навсегда остаться у власти.

"Грубая, примитивная ложь высокопоставленных шулеров, готовящихся к очередным грязным выборам – вот и вся наша большая политика. Президент с манерами актера провинциального советского театра, премьер, убеждающий голодных в том, что они сыты и счастливы, министр, услаждающая во всем разуверившийся народ в скором пришествии единственно правильного и эффективного здравоохранения…Вчера меня спросили вполне близкие мне люди: почему вы перестали писать разоблачительные статьи о Супрун. Действительно, перестал. Потому что устал говорить правду в пустоту", — поделился Глузман.

По его мнению, эту пустоту высокопоставленные шулеры сейчас готовятся заполнять сладкими словами очевидной лжи и бесплатной гречкой перед выборами.

Скриншот с сайта Facebook

"Все будет как всегда. И с тем же результатом. Все будет так же: мы и они. Мы – раздраженные, не всегда сытые. И они – самодовольные, удачливые, нагло и безнаказанно лгущие. Так причем же здесь Супрун… Если в стране нет сформированной медицинской общественности, вина не на Супрун. Вина на нас. Когда-то в молодые свои годы в тихой и горькой беседе с кем-то из лагерных друзей я произнес такое: угораздило же нас родиться в такой стране, в СССР, вот другие, умные, родились себе на радость в Париже, Лондоне, Женеве… Ушли в мир иной многие мои друзья. А я все еще живу. Не в Советском Союзе, но в продолжающейся лжи. Без Брежнева. Но с Порошенко, Гройсманом, Аваковым", — резюмирует Глузман.