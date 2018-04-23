Во Львове фанаты "Динамо" избили водителя автобуса - депутат

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные напали и избили водителя автобуса возле торгово-развлекательного центра на улице Стрыйской во Львове, нападение, вероятно, совершили ультрас футбольного клуба "Динамо" (Киев), сообщил местный депутат Игорь Зинкевич.

По его словам, инцидент произошел в воскресенье, 22 апреля, в 19:56.

"Полиция задержала около двадцати фанатов киевского "Динамо", которые, предположительно, к этому причастны", — написал он на своей странице в Facebook.

В то же время пресс-служба Львовского горсовета уточнила, что водителя госпитализировали в городскую 8-ю клиническую больницу, после предоставления медпомощи его отпустили домой.

"Водитель осуществлял посадку пассажиров. Группа болельщиков, вероятно, в нетрезвом состоянии подошла к автобусу 3А и начала выламывать дверь. Водитель вышел к ним, сделал замечание. Молодые люди избили его, разбили нос. Его госпитализировали", — сообщил директора коммунального АТП-1, которое обслуживает маршрут, Орест Хамула.

В январе болельщики избили бывшего защитника "Динамо" в Ужгороде.