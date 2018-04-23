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    Во Львове фанаты "Динамо" избили водителя автобуса - депутат

    (обновлено: )16411
    В пресс-службе Львовского горсовета сообщили, что группа футбольных болельщиков избила водителя автобуса за замечание. Его госпитализировали. По данным депутата Игоря Зинкевича, это, предположительно, сделали фанаты "Динамо".
    На месте избиения водителя автобуса во Львове ультрас Динамо
    facebook.com/igor.zinkevych

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные напали и избили водителя автобуса возле торгово-развлекательного центра на улице Стрыйской во Львове, нападение, вероятно, совершили ультрас футбольного клуба "Динамо" (Киев), сообщил местный депутат Игорь Зинкевич.

    По его словам, инцидент произошел в воскресенье, 22 апреля, в 19:56.

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    "Полиция задержала около двадцати фанатов киевского "Динамо", которые, предположительно, к этому причастны", — написал он на своей странице в Facebook.

    В то же время пресс-служба Львовского горсовета уточнила, что водителя госпитализировали в городскую 8-ю клиническую больницу, после предоставления медпомощи его отпустили домой.

    "Водитель осуществлял посадку пассажиров. Группа болельщиков, вероятно, в нетрезвом состоянии подошла к автобусу 3А и начала выламывать дверь. Водитель вышел к ним, сделал замечание. Молодые люди избили его, разбили нос. Его госпитализировали", — сообщил директора коммунального АТП-1, которое обслуживает маршрут, Орест Хамула.

    В январе болельщики избили бывшего защитника "Динамо" в Ужгороде.

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