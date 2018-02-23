Смерть полицейского в Бильбао. Бойня ультрас "Спартака" и "Атлетика"

Представитель баскских правоохранительных органов погиб в Бильбао в ходе столкновений с фанатами московского "Спартака", которые произошли до начала матча с "Атлетиком" Бильбао в четверг, 22 февраля.

Радиостанция Cadena Ser сообщила, что около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес, причем утверждается, что они нападали как на болельщиков "Атлетика", так и на представителей сил правопорядка. Пять фанатов "Спартака" были задержаны.

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Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский. По данным издания, он был доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Предварительно причиной смерти полицейского стал инфаркт.

Как сообщалось, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решительно осуждает столкновения, произошедшие в Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между испанским "Атлетиком" и московским "Спартаком", и находится в контакте с властями, чтобы получить информацию об инцидентах.