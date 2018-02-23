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    Фотоленты

    Смерть полицейского в Бильбао. Бойня ультрас "Спартака" и "Атлетика"

    (обновлено: )42205
    Раненный в ходе столкновений в Бильбао фанат московского Спартака
    Фанаты ФК Спартак в Бильбао перед матчем с местным Атлетиком
    Фанаты ФК Спартак в Бильбао перед матчем с местным Атлетиком
    Баскская полиция в Бильбао перед матчем Атлетик - Спартак
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака и Атлетика в Бильбао
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака и Атлетика в Бильбао
    Раненный в ходе столкновений в Бильбао фанат московского Спартака
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака в Бильбао
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака в Бильбао
    Раненный в ходе столкновений в Бильбао фанат московского Спартака
    Раненный в ходе столкновений в Бильбао фанат московского "Спартака"
    As
    Фанаты ФК Спартак в Бильбао перед матчем с местным Атлетиком
    Фанаты ФК "Спартак" в Бильбао перед матчем с местным "Атлетиком"
    As
    Фанаты ФК Спартак в Бильбао перед матчем с местным Атлетиком
    Фанаты ФК "Спартак" в Бильбао перед матчем с местным "Атлетиком"
    As
    Баскская полиция в Бильбао перед матчем Атлетик - Спартак
    Баскская полиция в Бильбао перед матчем "Атлетик" - "Спартак"
    As
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака и Атлетика в Бильбао
    Столкновения полиции и фанатов московского "Спартака" и "Атлетика" в Бильбао
    As
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака и Атлетика в Бильбао
    Столкновения полиции и фанатов московского "Спартака" и "Атлетика" в Бильбао
    As
    Раненный в ходе столкновений в Бильбао фанат московского Спартака
    Раненный в ходе столкновений в Бильбао фанат московского "Спартака"
    As
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака в Бильбао
    Столкновения полиции и фанатов московского "Спартака" в Бильбао
    As
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака в Бильбао
    Столкновения полиции и фанатов московского "Спартака" в Бильбао
    Cadena Ser

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    Все фотоленты
    Раненный в ходе столкновений в Бильбао фанат московского "Спартака"

    Представитель баскских правоохранительных органов погиб в Бильбао в ходе столкновений с фанатами московского "Спартака", которые произошли до начала матча с "Атлетиком" Бильбао в четверг, 22 февраля. 

    Новый логотип Лиги Европы
    UEFA Europa League/Twitter
    Результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы

    Радиостанция Cadena Ser сообщила, что около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес, причем утверждается, что они нападали как на болельщиков "Атлетика", так и на представителей сил правопорядка. Пять фанатов "Спартака" были задержаны.

    Смотрите также: "Теплый" прием. Столкновения фанатов "Шахтера" и "Ромы" в центре Харькова

    Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский. По данным издания, он был доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Предварительно причиной смерти полицейского стал инфаркт.

    Как сообщалось, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решительно осуждает столкновения, произошедшие в Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между испанским "Атлетиком" и московским "Спартаком", и находится в контакте с властями, чтобы получить информацию об инцидентах.

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