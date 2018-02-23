"Ультрас" из РФ не стоило приезжать - глава Футбольной лиги Испании

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Российским "ультрас" не стоило приезжать в Бильбао, заявил глава Футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас после беспорядков в городе перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между местным "Атлетиком" и московским "Спартаком".

Он также и призвал искоренить насилие в футболе.

Ранее радиостанция СМИ сообщили, что около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес, причем утверждается, что они нападали как на болельщиков "Атлетика", так и на представителей сил правопорядка. Также сообщалось, что в результате столкновений погиб один полицейский. По одной из версий, причиной смерти правоохранителя стал инфаркт.

"Это безумие, нечто очень серьезное: против насилия "ультрас" нужно проявить силу, нельзя сдаваться, нужно сделать все возможное, чтобы искоренить его раз и навсегда", – сказал Тебас, слова которого приводит As. – Российским "ультрас" не стоило приезжать в Бильбао, потому что у них не лучшая репутация. Случилось худшее, оборвалась жизнь, это непоправимо".

Кроме того, глава LFP заявил, что глубоко сожалеет по поводу произошедшей трагедии и надеется, что ФИФА и УЕФА примут случившееся к сведению.

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Также сообщается, что союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решительно осуждает столкновения, произошедшие в Бильбао перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между испанским "Атлетиком" и московским "Спартаком", и находится в контакте с властями, чтобы получить информацию об инцидентах.