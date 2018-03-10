Появилось новое видео, на котором запечатлены столкновения болельщиков московского "Спартака" и "Атлетика" из Бильбао. По данным СМИ, в день матча команд в Лиге Европы в Мадриде задержали девять мужчин.
Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице. Пятеро россиян были задержаны.
По данным местных СМИ, около сотни фанатов российской команды пытались спровоцировать беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице. Пятеро россиян были задержаны.
По данным местных СМИ, около сотни фанатов российской команды пытались спровоцировать беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице.
Появилось новое видео, на котором запечатлены столкновения болельщиков московского "Спартака" и "Атлетика" из Бильбао. По данным СМИ, в день матча команд в Лиге Европы в Мадриде задержали девять мужчин.
Появилось новое видео, на котором запечатлены столкновения болельщиков московского "Спартака" и "Атлетика" из Бильбао. По данным СМИ, в день матча команд в Лиге Европы в Мадриде задержали девять мужчин.
Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице. Пятеро россиян были задержаны.
Появилось новое видео, на котором запечатлены столкновения болельщиков московского "Спартака" и "Атлетика" из Бильбао. По данным СМИ, в день матча команд в Лиге Европы в Мадриде задержали девять мужчин.
Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице. Пятеро россиян были задержаны.
Появилось новое видео, на котором запечатлены столкновения болельщиков московского "Спартака" и "Атлетика" из Бильбао. По данным СМИ, в день матча команд в Лиге Европы в Мадриде задержали девять мужчин.
Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице. Пятеро россиян были задержаны.