наверх
10.03.201807:24
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Бильбао

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Раненный в ходе столкновений в Бильбао фанат московского Спартака
    Жестокая драка болельщиков в Бильбао: арестованы четверо россиян
    18:59 23.02.2018
    362
    За драку с полицией Бильбао четверо болельщиков российского футбольного клуба "Спартак" предстанут перед судом.
    Спартак vs Атлетик. Появилось новое видео столкновений фанатов. Видео
    "Спартак" vs "Атлетик". Появилось новое видео столкновений фанатов 
    18:24 23.02.2018
    244
    Появилось новое видео, на котором запечатлены столкновения болельщиков московского "Спартака" и "Атлетика" из Бильбао. По данным СМИ, в день матча команд в Лиге Европы в Мадриде задержали девять мужчин.
    Раненный в ходе столкновений в Бильбао фанат московского Спартака
    Смерть полицейского в Бильбао. Бойня ультрас "Спартака" и "Атлетика" 
    06:17 23.02.2018
    1191
    Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который впоследствии скончался.
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака в Бильбао
    "Ультрас" из РФ не стоило приезжать - глава Футбольной лиги Испании
    02:49 23.02.2018
    535
    По данным СМИ, около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес в Бильбао, в результате которых погиб один полицейских.
    Столкновения фанатов Спартака и Атлетика с полицией в Бильбао. Видео
    Ожесточенные столкновения фанатов "Спартака" и "Атлетика" в Бильбао 
    01:23 23.02.2018
    745
    Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице. Пятеро россиян были задержаны.
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака в Бильбао
    Испанский полицейский погиб в столкновении с фанатами "Спартака" - СМИ
    23:44 22.02.2018
    583
    По данным местных СМИ, около сотни фанатов российской команды пытались спровоцировать беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице.
    Атлетик - Заря. Видео
    "Атлетик" vs "Заря". Сенсационная победа луганчан 
    01:17 29.09.2017
    454
    Единственный гол в матче забил Игорь Харатин на 26-ой минуте матча после подачи углового. Благодаря этой победе украинцы поднялись на второе место в группе.
    Кубок Испании 1/8 финала. Атлетик - Барселона. Видео
    Кубок Испании. "Атлетик" обыграл "Барселону" 
    04:13 06.01.2017
    312
    Встреча, прошедшая в четверг в Бильбао, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Ответная игра в рамках 1/8 Кубка Испании пройдет 11 января в Барселоне.
    Футбол. Лига Чемпионов. Финал. Матч Реал - Атлетико
    "Атлетик" не смог победить "Эйбар" в чемпионате Испании по футболу
    01:09 28.09.2014
    33
    "Атлетик" из Бильбао не смог взять верх над "Эйбаром" в матче шестого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча в Бильбао завершилась со счетом 0:0.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Раненный в ходе столкновений в Бильбао фанат московского Спартака
    Смерть полицейского в Бильбао. Бойня ультрас "Спартака" и "Атлетика" 
    06:17 23.02.2018
    1191
    Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который впоследствии скончался.
    Столкновения фанатов Спартака и Атлетика с полицией в Бильбао. Видео
    Ожесточенные столкновения фанатов "Спартака" и "Атлетика" в Бильбао 
    01:23 23.02.2018
    745
    Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице. Пятеро россиян были задержаны.
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака в Бильбао
    Испанский полицейский погиб в столкновении с фанатами "Спартака" - СМИ
    23:44 22.02.2018
    583
    По данным местных СМИ, около сотни фанатов российской команды пытались спровоцировать беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице.
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака в Бильбао
    "Ультрас" из РФ не стоило приезжать - глава Футбольной лиги Испании
    02:49 23.02.2018
    535
    По данным СМИ, около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес в Бильбао, в результате которых погиб один полицейских.
    Раненный в ходе столкновений в Бильбао фанат московского Спартака
    Жестокая драка болельщиков в Бильбао: арестованы четверо россиян
    18:59 23.02.2018
    362
    За драку с полицией Бильбао четверо болельщиков российского футбольного клуба "Спартак" предстанут перед судом.
    Спартак vs Атлетик. Появилось новое видео столкновений фанатов. Видео
    "Спартак" vs "Атлетик". Появилось новое видео столкновений фанатов 
    18:24 23.02.2018
    244
    Появилось новое видео, на котором запечатлены столкновения болельщиков московского "Спартака" и "Атлетика" из Бильбао. По данным СМИ, в день матча команд в Лиге Европы в Мадриде задержали девять мужчин.
    Все теги