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    Испанский полицейский погиб в столкновении с фанатами "Спартака" - СМИ

    (обновлено: )44315
    По данным местных СМИ, около сотни фанатов российской команды пытались спровоцировать беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице.
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака в Бильбао
    Cadena Ser

    КИЕВ, 22 фев – РИА Новости Украина. Представитель баскских правоохранительных органов погиб в Бильбао в результате столкновений с фанатами московского "Спартака", которые произошли до начала матча с "Атлетиком" Бильбао, сообщает газета el Mundo.

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    Как ранее сообщала радиостанция Cadena Ser, около сотни фанатов российской команды пытались спровоцировать беспорядки у стадиона Сан Мамес, причем утверждается, что они нападали как на болельщиков "Атлетика", так и на представителей сил правопорядка. Пять фанатов "Спартака" были задержаны.

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    Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский. По данным издания, он был доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

    По данным СМИ, причиной смерти полицейского стал инфаркт.

    Cadena Ser
    Столкновения полиции и фанатов московского "Спартака" в Бильбао

    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Спартак" на своем поле уступил "Атлетику" со счетом 1:3. В Бильбао москвичи выиграли 2:1, однако по сумме двух матчей вылетели из турнира. 

    Напомним, в России с 14 июня по 15 июля пройдет чемпионат мира по футболу

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