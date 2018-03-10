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    ФК Атлетик Бильбао

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Раненный в ходе столкновений в Бильбао фанат московского Спартака
    Смерть полицейского в Бильбао. Бойня ультрас "Спартака" и "Атлетика" 
    06:17 23.02.2018
    1196
    Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который впоследствии скончался.
    Столкновения фанатов Спартака и Атлетика с полицией в Бильбао. Видео
    Ожесточенные столкновения фанатов "Спартака" и "Атлетика" в Бильбао 
    01:23 23.02.2018
    745
    Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице. Пятеро россиян были задержаны.
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака в Бильбао
    Испанский полицейский погиб в столкновении с фанатами "Спартака" - СМИ
    23:44 22.02.2018
    583
    По данным местных СМИ, около сотни фанатов российской команды пытались спровоцировать беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице.
    Игроки ФК Заря благодарят болельщиков за поддержку. Архивное фото
    "Заря" вылетела из Лиги Европы, проиграв "Атлетику"
    00:06 08.12.2017
    94
    Поединок, прошедший во Львове в четверг вечером, завершился победой гостей со счетом 2:0. "Заря" заняла в своей группе третье место и покинула Лигу Европы.
    Атлетик - Заря. Видео
    "Атлетик" vs "Заря". Сенсационная победа луганчан 
    01:17 29.09.2017
    454
    Единственный гол в матче забил Игорь Харатин на 26-ой минуте матча после подачи углового. Благодаря этой победе украинцы поднялись на второе место в группе.
    Игроки Барселоны радуются победе. Архивное фото
    "Барселона" вышла в 1/4 финала Кубка Испании, обыграв "Атлетик"
    10:21 12.01.2017
    65
    В составе победителей отличились Луис Суарес (35-я минута), Неймар с пенальти (48) и Лионель Месси (78). Единственный мяч за гостей забил Энрик Саборит (51).
    Кубок Испании 1/8 финала. Атлетик - Барселона. Видео
    Кубок Испании. "Атлетик" обыграл "Барселону" 
    04:13 06.01.2017
    312
    Встреча, прошедшая в четверг в Бильбао, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Ответная игра в рамках 1/8 Кубка Испании пройдет 11 января в Барселоне.
    Андрес Иньеста
    Капитан "Барселоны" Иньеста назвал проигрыш "Атлетику" позором
    08:50 18.08.2015
    2109
    Капитан каталонцев добавил, что в декабре "Барса" постарается завоевать первый титул в сезоне, победив на клубном чемпионате мира, который пройдет в Японии.
    ФК Атлетик - обладатель Суперкубка Испании
    "Атлетик" обыграл "Барселону" и завоевал Суперкубок Испании
    02:14 18.08.2015
    596
    Первый матч завершился крупным поражением "Барселоны" (0:4). Второй матч команды завершали в неполных составах: у "Барсы" с поля был удален Жерар Пике (56), у "Атлетика" - Кике Сола (86).
    Футбольный мяч. Архивное фото
    "Атлетик" разгромил "Барселону" в первом матче за Суперкубок Испании
    00:59 15.08.2015
    915
    Микель Сан Хосе вывел "Атлетик" вперед на 14-й минуте, после чего Ариц Адурис оформил хет-трик, забив на 53, 62 и 68-й минутах. Ответный матч пройдет в Барселоне 17 августа.
    Футбол. Лига чемпионов. Финал. Матч Ювентус - Барселона
    "Барселона" начнет защиту титула чемпиона Испании гостевым матчем с "Атлетиком"
    15:26 14.07.2015
    190
    Первый тур нового сезона пройдет 22-23 августа. "Атлетик" и "Барселона" также поспорят за Суперкубок Испании, матчи пройдут 14 августа (в Бильбао) и 17 августа (в Барселоне).
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Раненный в ходе столкновений в Бильбао фанат московского Спартака
    Смерть полицейского в Бильбао. Бойня ультрас "Спартака" и "Атлетика" 
    06:17 23.02.2018
    1196
    Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который впоследствии скончался.
    Столкновения фанатов Спартака и Атлетика с полицией в Бильбао. Видео
    Ожесточенные столкновения фанатов "Спартака" и "Атлетика" в Бильбао 
    01:23 23.02.2018
    745
    Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице. Пятеро россиян были задержаны.
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака в Бильбао
    Испанский полицейский погиб в столкновении с фанатами "Спартака" - СМИ
    23:44 22.02.2018
    583
    По данным местных СМИ, около сотни фанатов российской команды пытались спровоцировать беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице.
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