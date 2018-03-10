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    ФК Спартак (Москва)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
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    Раненный в ходе столкновений в Бильбао фанат московского Спартака
    Смерть полицейского в Бильбао. Бойня ультрас "Спартака" и "Атлетика" 
    06:17 23.02.2018
    1193
    Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который впоследствии скончался.
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака в Бильбао
    "Ультрас" из РФ не стоило приезжать - глава Футбольной лиги Испании
    02:49 23.02.2018
    535
    По данным СМИ, около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес в Бильбао, в результате которых погиб один полицейских.
    Столкновения фанатов Спартака и Атлетика с полицией в Бильбао. Видео
    Ожесточенные столкновения фанатов "Спартака" и "Атлетика" в Бильбао 
    01:23 23.02.2018
    745
    Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице. Пятеро россиян были задержаны.
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака в Бильбао
    Испанский полицейский погиб в столкновении с фанатами "Спартака" - СМИ
    23:44 22.02.2018
    583
    По данным местных СМИ, около сотни фанатов российской команды пытались спровоцировать беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице.
    Футбол. Лига чемпионов. Матч Ливерпуль - Спартак
    "Ливерпуль" деклассировал московский "Спартак" в Лиге чемпионов
    00:58 07.12.2017
    346
    Московская команда по итогам группового этапа Лиги чемпионов набрали всего лишь 6 очков и заняли третье место в квартете Е, дающее пропуск в 1/16 финала Лиги Европы.
    Футбол. Лига чемпионов. Матч Марибор - Спартак
    УЕФА крупно оштрафовал московский "Спартак" за поведение болельщиков
    00:56 23.09.2017
    143
    Решение УЕФА о штрафе принято в связи с поведением болельщиков "красно-белых" на матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со словенским "Марибором".
    Неймар на вручении Золотого мяча-2015
    Неймар посоветовал соотечественнику не переходить в российский клуб - СМИ
    10:50 10.08.2017
    440
    Бразильский футболист Луан заявил, что пока еще не принял решения о переходе в "Спартак", ему необходимо время, чтобы подумать.
    Драка футболистов на сенсационном матче Зенита и Спартака. Видео
    Драка футболистов на сенсационном матче "Зенита" и "Спартака" 
    01:10 07.08.2017
    1129
    Футболист петербургского "Зенита" Денис Терентьев заявил, что у него шатается зуб после удара, который нанес локтем форвард московского "Спартака Луис Адриано.
    Массовая драка футболистов московского Спартака и сербского Вождовац. Видео
    Массовая драка футболистов московского "Спартака" и сербского "Вождовац" 
    02:32 02.07.2017
    366
    Массовая драка произошла в товарищеской встрече между московским "Спартаком" и сербской командой "Вождовац". На 77-ой минуте игры защитник сербского клуба Марко Гайич грубо сыграл против нападающего "красно-белых" Зе Луиша.
    В Москве конная полиция разогнала драку фанатов Спартака и ЦСКА. Видео
    В Москве конная полиция разогнала драку фанатов "Спартака" и ЦСКА 
    23:31 30.04.2017
    164
    Столичные полицейские пресекли все попытки нарушить общественный порядок во время футбольного матча ЦСКА - "Спартак" в Москве, серьезных нарушений не допущено, сообщила пресс-служба главка МВД РФ Москвы.
    Болельщики Спартака во время матча потроллили Луческу огромным банером
    Болельщики "Спартака" во время матча потроллили Луческу огромным банером
    23:44 16.04.2017
    492
    "Спартак" в воскресенье обыграл "Зенит" в домашнем матче 23-го тура чемпионата России со счетом 2:1 благодаря голам Куинси Промеса и Александра Самедова.
    Квинси Промес
    "Ливерпуль" вернулся к идее купить Промеса - СМИ
    06:42 26.12.2016
    105
    Первоначально "Ливерпуль" переключил свое внимание на Дракслера из "Вольфсбурга", но полузащитник сборной Германии предпочел продолжить карьеру в "Пари Сен-Жермен".
    Луис Адриано. Архивное фото
    Луис Адриано станет игроком "Спартака" в начале января - СМИ
    23:26 25.12.2016
    170
    Официально сделка по переходу Адриано в "Спартак" будет оформлена в начале января. "Милан" получит за нападающего 4 миллиона евро, а сам игрок заработает около 4,5 миллиона евро.
    Файер-шоу и драки на матче Спартак - ЦСКА в Москве. Видео
    "Файер-шоу" и драки на матче "Спартак" - ЦСКА в Москве 
    04:42 30.10.2016
    477
    Московские полицейские задержали около 70 человек во время субботнего матча между футбольными клубами "Спартак" и ЦСКА, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
    Болельщики Зенита во время матча 9-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Спартак (Москва)
    Полиция Петербурга задержала 22 болельщика в матче ЧР "Зенит" - "Спартак"
    04:29 03.10.2016
    164
    По заявлению ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, "в целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности во время футбольного матча "Зенит" – "Спартак" было задействовано около 1300 сотрудников полиции".
    Стадион футбольного клуба Спартак. Архивное фото
    Убийце болельщика "Спартака" в РФ дали 12 лет колонии
    16:33 19.02.2016
    105
    Федеральный суд назначил обвиняемому в убийстве болельщика "Спартака" наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
    Максим Калиниченко
    Экс-игрок "Днепра" и сборной Украины Калиниченко завершил карьеру
    17:18 13.11.2014
    81
    Украинский футболист Максим Калиниченко принял решение завершить выступления в большом футболе. В последнее время он был свободным агентом после того, как покинул симферопольскую "Таврию".
    ФК Динамо (Киев)
    "Динамо" отказался от игры со "Спартаком" по политическим причинам
    15:46 04.04.2014
    16Отношения Украины и России
    Отказ киевского "Динамо" от договоренностей о проведении матча со "Спартаком" на новом стадионе московского футбольного клуба вызван политическими отношениями между Украиной и РФ, сообщается на официальном сайте киевлян.
    Футбол
    Киевское "Динамо" не сыграет в матче открытия стадиона ФК "Спартак"
    14:14 04.04.2014
    12
    Московский футбольный клуб "Спартак" и киевское "Динамо" в силу форс-мажорных обстоятельств расторгли договор о проведении выставочного матча в честь открытия спартаковского стадиона.
    Григорий Суркис
    Суркис: участие "Динамо" в открытии стадиона "Спартак" неуместно
    16:47 12.03.2014
    16
    Участие киевского футбольного клуба "Динамо" в матче открытия стадиона московского "Спартака" на данный момент неуместно, заявил президент киевлян Игорь Суркис.
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    Раненный в ходе столкновений в Бильбао фанат московского Спартака
    Смерть полицейского в Бильбао. Бойня ультрас "Спартака" и "Атлетика" 
    06:17 23.02.2018
    1193
    Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который впоследствии скончался.
    Столкновения фанатов Спартака и Атлетика с полицией в Бильбао. Видео
    Ожесточенные столкновения фанатов "Спартака" и "Атлетика" в Бильбао 
    01:23 23.02.2018
    745
    Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице. Пятеро россиян были задержаны.
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака в Бильбао
    Испанский полицейский погиб в столкновении с фанатами "Спартака" - СМИ
    23:44 22.02.2018
    583
    По данным местных СМИ, около сотни фанатов российской команды пытались спровоцировать беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице.
    Столкновения полиции и фанатов московского Спартака в Бильбао
    "Ультрас" из РФ не стоило приезжать - глава Футбольной лиги Испании
    02:49 23.02.2018
    535
    По данным СМИ, около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес в Бильбао, в результате которых погиб один полицейских.
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