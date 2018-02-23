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    Ожесточенные столкновения фанатов "Спартака" и "Атлетика" в Бильбао

    (обновлено: )12002
    Около сотни фанатов российской команды спровоцировали беспорядки у стадиона Сан Мамес. Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский, который позже скончался в больнице. Пятеро россиян были задержаны.
    Канал на Youtube Tiempo de Juego COPE

    Представитель баскских правоохранительных органов погиб в Бильбао в результате столкновений с фанатами московского "Спартака", которые произошли до начала матча с "Атлетиком" Бильбао, сообщает газета el Mundo.

    матч 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 между командами АЕК - Динамо (Киев)
    @DynamoKyiv
    В Киеве напали на автобус фанов "АЕК"

    Ранее радиостанция Cadena Ser сообщала, что около сотни фанатов российской команды пытались спровоцировать беспорядки у стадиона Сан Мамес, причем утверждается, что они нападали как на болельщиков "Атлетика", так и на представителей сил правопорядка. Пять фанатов "Спартака" были задержаны.

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    Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский. По данным издания, он был доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти. По данным СМИ, причиной смерти полицейского стал инфаркт. 

    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Спартак" на своем поле уступил "Атлетику" со счетом 1:3. В Бильбао москвичи выиграли 2:1, однако по сумме двух матчей вылетели из турнира. 

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    Напомним, в России с 14 июня по 15 июля пройдет чемпионат мира по футболу.

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