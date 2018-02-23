Ожесточенные столкновения фанатов "Спартака" и "Атлетика" в Бильбао

Представитель баскских правоохранительных органов погиб в Бильбао в результате столкновений с фанатами московского "Спартака", которые произошли до начала матча с "Атлетиком" Бильбао, сообщает газета el Mundo.

Ранее радиостанция Cadena Ser сообщала, что около сотни фанатов российской команды пытались спровоцировать беспорядки у стадиона Сан Мамес, причем утверждается, что они нападали как на болельщиков "Атлетика", так и на представителей сил правопорядка. Пять фанатов "Спартака" были задержаны.

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Как минимум два человека были ранены, в том числе полицейский. По данным издания, он был доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти. По данным СМИ, причиной смерти полицейского стал инфаркт.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Спартак" на своем поле уступил "Атлетику" со счетом 1:3. В Бильбао москвичи выиграли 2:1, однако по сумме двух матчей вылетели из турнира.

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Напомним, в России с 14 июня по 15 июля пройдет чемпионат мира по футболу.