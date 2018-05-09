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    Фотоленты

    Драка ультрас в Днепре: 20 задержанных и "подожженный" полицейский

    (обновлено: )91571
    Фанаты Динамо и Шахтера подрались с полицией
    Фанаты Динамо и Шахтера подрались с полицией
    Фанаты Динамо и Шахтера подрались с полицией
    Фанаты Динамо и Шахтера подрались с полицией
    Фанаты Динамо и Шахтера подрались с полицией
    Фанаты Динамо и Шахтера подрались с полицией
    Фанаты Динамо и Шахтера подрались с полицией
    Фанаты Динамо и Шахтера подрались с полицией
    Фанаты "Динамо" и "Шахтера" подрались с полицией
    "Информатор"
    Фанаты Динамо и Шахтера подрались с полицией
    Фанаты "Динамо" и "Шахтера" подрались с полицией
    "Информатор"
    Фанаты Динамо и Шахтера подрались с полицией
    Фанаты "Динамо" и "Шахтера" подрались с полицией
    "Информатор"
    Фанаты Динамо и Шахтера подрались с полицией
    Фанаты "Динамо" и "Шахтера" подрались с полицией
    "Информатор"
    Фанаты Динамо и Шахтера подрались с полицией
    Фанаты "Динамо" и "Шахтера" подрались с полицией
    "Информатор"
    Фанаты Динамо и Шахтера подрались с полицией
    Фанаты "Динамо" и "Шахтера" подрались с полицией
    "Информатор"
    Фанаты Динамо и Шахтера подрались с полицией
    Фанаты "Динамо" и "Шахтера" подрались с полицией
    "Информатор"

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    Фанаты "Динамо" и "Шахтера" подрались с полицией

    Фанаты киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" подрались перед финалом Кубка Украины по футболу в городе Днепр, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.

    Киевские ультрас опубликовали ультимативное обращение к польским фанатам. Видео
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    По данным полиции, происшествие произошло около 18.00 в центре города во время сбора болельщиков.

    "Во время движения… между болельщиками произошла драка, в результате которой 20 человек были доставлены в Днепровский отдел полиции", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что в результате инцидента пострадал один полицейский. "Сейчас полиция устанавливает личность человека, который бросил в бронежилет инспектора патрульной полиции неизвестное пиротехническое изделие. В результате полицейский получил ожоги левого предплечья и шеи", — отмечает ведомство.

    Полиция завела уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

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