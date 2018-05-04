"Динамо" сыграло вничью с "Мариуполем"

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Футболисты "Динамо" и "Мариуполя" разошлись миром в 30-м туре чемпионата Украины — встреча в Киеве завершилась со счетом 1:1.

В составе "Мариуполя" гол на 15-й минуте забил Андрей Борячук. Киевляне ответили мячом Виктора Цыганкова (55-я) с пенальти.

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"Динамо" с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая на два балла от донецкого "Шахтера", который имеет игру в запасе. "Мариуполь" с 37 очками располагается на пятой строчке.

Накануне сообщалось, что матч 32-го тура чемпионата Украины по футболу между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" перенесен. Игра должна была состояться 20 мая, однако УПЛ решила перенести встречу на 19 мая, оставив время начало матча неизменным — 19.30.