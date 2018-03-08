Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Лацио"

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Появилась информация о стартовых составах на первый матч 1/8 финала Лиги Европы между римским "Лацио" и киевским "Динамо". Игра состоится на "Стадио Олимпико" в Риме. Матч начнется в 22:05.

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Состав "Лацио": Стракоша; Уоллас, Де Врей, Раду, Баста, Мурджа, Милинкович-Савич, Лукас, Лукаку, Фелипе Андерсон, Иммобиле.

Состав "Динамо": Бойко, Кедзьора, Бурда, Кадар, Пиварич, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Гармаш, Морозюк, Беседин.

Запасные: Рудько, Хачериди, Миколенко, Шепелев, Гонсалес, Алибеков, Мораес.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, как киевскому "Динамо" и донецкому "Шахтеру" лучше выступить против итальянских соперников.