наверх
04.03.201822:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Спорт

    "Динамо" вырвало победу у "Зари" в матче чемпионата Украины

    (обновлено: )51
    Встреча, состоявшаяся в Киеве, завершилась со счетом 3:2. У динамовцев голы забили Беньямин Вербич (58-я минута), Виктор Цыганков (77) и Томаш Кендзера (90), у гостей отличились Игорь Харатин (50) и Юри Фрейтас (61).
    Киевское Динамо вырвало победу в матче чемпионата Украины с Зарей
    fcdynamo.kiev.ua

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Футболисты киевского "Динамо" выиграли у луганской "Заре" в матче 22-го тура чемпионата Украины.

    Голы в матче АЕК - Динамо. Видео
    Канал на Youtube
    Как "Динамо" упустило победу над АЕКом в Афинах

    Встреча, состоявшаяся в Киеве, завершилась со счетом 3:2. У динамовцев голы забили Беньямин Вербич (58-я минута), Виктор Цыганков (77) и Томаш Кендзера (90), у гостей отличились Игорь Харатин (50) и Юри Фрейтас (61).

    Теперь "Динамо" с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице и отстает от донецкого "Шахтера" на три балла, при этом у лидера есть игра в запасе. "Заря" (33) идет четвертой.

    Напомним, в Днепре, на стадионе "Днепр-Арена" прошла церемония жеребьевки полуфинала Кубка Украины по футболу. Жеребьевку провели технический директор ФФУ Олег Протасов и глава Комитета ФФУ по сборным Мирон Маркевич.

    Согласно "слепой" жеребьевке, полуфинальные пары распределились так:  СК "Днепр-1" — "Динамо" "Шахтер" — "Мариуполь".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саакашвили в Амстердаме
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Высокогорная газокомпрессорная станция "Воловец" в Закарпатской области
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Погода
    Украина остановилась в снежных заносах