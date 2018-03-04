"Динамо" вырвало победу у "Зари" в матче чемпионата Украины

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Футболисты киевского "Динамо" выиграли у луганской "Заре" в матче 22-го тура чемпионата Украины.

Встреча, состоявшаяся в Киеве, завершилась со счетом 3:2. У динамовцев голы забили Беньямин Вербич (58-я минута), Виктор Цыганков (77) и Томаш Кендзера (90), у гостей отличились Игорь Харатин (50) и Юри Фрейтас (61).

Теперь "Динамо" с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице и отстает от донецкого "Шахтера" на три балла, при этом у лидера есть игра в запасе. "Заря" (33) идет четвертой.

Напомним, в Днепре, на стадионе "Днепр-Арена" прошла церемония жеребьевки полуфинала Кубка Украины по футболу. Жеребьевку провели технический директор ФФУ Олег Протасов и глава Комитета ФФУ по сборным Мирон Маркевич.

Согласно "слепой" жеребьевке, полуфинальные пары распределились так: СК "Днепр-1" — "Динамо" "Шахтер" — "Мариуполь".