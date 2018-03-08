Шевченко дал совет "Динамо" и "Шахтеру", как играть против итальянских команд

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как киевскому "Динамо" и донецкому "Шахтеру" лучше выступить против итальянских соперников.

Напомним, 8 марта "Динамо" проводит выездной матч 1/8 Лиги Европы против "Лацио". "Шахтер" 13 марта сыграет ответный матч Лиги чемпионов УЕФА в столице Италии против "Ромы".

"Я любил играть в Риме. Мне всегда нравилась столичная публика, хоть она и болела против "Милана". Вообще матчи на больших стадионах были для меня всегда особенными. Да и команды в Риме всегда были и есть хорошими. Это был отличный стимул, и я желаю, чтобы с такой же мотивацией в столице Италии сыграли "Динамо" и "Шахтер". Пускай им сопутствует удача", — сказал Шевченко в комментарии "Команда №1".

Напомним, что "Шахтер" в первом матче победил "Рому" со счетом 2-1. "Динамо" попало в следующий раунд Лиги Европы, победив по сумме двух матчей греческий АЕК.