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    Спорт

    Шевченко дал совет "Динамо" и "Шахтеру", как играть против итальянских команд

    (обновлено: )33201
    Главный тренер национальной сборной Украины поделился своим опытом выступления в чемпионате Италии против местных грандов. "Динамо" предстоит игра против "Лацио" 8 марта, "Шахтер" выйдет на поле против "Ромы" 13-го числа.
    Андрей Шевченко на матче Украина - Хорватия
    ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как киевскому "Динамо" и донецкому "Шахтеру" лучше выступить против итальянских соперников.

    Матч 1/8 финала ЛЧ Шахтер - Рома
    Скриншот с видео на сайте ФК "Шахтер"
    "Шахтер" vs "Рома". Все голы и лучшие моменты матча

    Напомним, 8 марта "Динамо" проводит выездной матч 1/8 Лиги Европы против "Лацио". "Шахтер" 13 марта сыграет ответный матч Лиги чемпионов УЕФА в столице Италии против "Ромы".

    "Я любил играть в Риме. Мне всегда нравилась столичная публика, хоть она и болела против "Милана". Вообще матчи на больших стадионах были для меня всегда особенными. Да и команды в Риме всегда были и есть хорошими. Это был отличный стимул, и я желаю, чтобы с такой же мотивацией в столице Италии сыграли "Динамо" и "Шахтер". Пускай им сопутствует удача", — сказал Шевченко в комментарии "Команда №1".

    Напомним, что "Шахтер" в первом матче победил "Рому" со счетом 2-1. "Динамо" попало в следующий раунд Лиги Европы, победив по сумме двух матчей греческий АЕК.

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