"Лацио" и "Динамо" в течение двух минут обменялись двумя голами

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Киевское "Динамо" проводит первый поединок 1/8 финала Лиги Европы против римского "Лацио".
Счет в матче, который проходит в Риме, на 52-ой минуте открыли гости, отличился Цыганков. Однако радоваться подопечным Александра Хацкевича долго не позволил Иммобиле, сравнявший счет всего через две минуты.
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Напомним, на стадии 1/16 финала ЛЕ "Динамо" выбило из турнира греческий АЕК.
Накануне стали известны четыре участника 1/4 Лиги чемпионов.