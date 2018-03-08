"Лацио" и "Динамо" в течение двух минут обменялись двумя голами

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Первыми счет в матче, который проходит в Риме, на 52-ой минуте открыли гости, отличился Цыганков. Однако радоваться подопечным Александра Хацкевича долго не позволил Иммобиле, сравнявший счет всего через две минуты.